Brytyjskie Stowarzyszenie Parkingowe alarmuje, że część wielopoziomowych parkingów, które powstały w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, może niebawem runąć pod ciężarem nowych aut.

Według brytyjskiego eksperta, przywoływanego przez "The Telegraph", konstruktorzy w ubiegłym wieku nie przewidzieli, że samochody tak mocno zwiększą swoją masę. Ostrzegają też, że jeśli nic z tym nie zrobimy, niebawem możemy być świadkami katastrof budowlanych, wywołanych przekroczeniem granicznego obciążenia parkingów.

Jak informuje "The Telegraph" właśnie opracowano nowe zlecenia projektowe dla nowo budowanych parkingów wielopoziomowych, które mają uwzględniać wzrost masy aut spowodowany przez elektryfikację parku samochodowego. Problem w tym, że takich zaleceń nie było w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, z których pochodzi wiele tego typu budynków w Wielkiej Brytanii. Tu warto zaznaczyć, że pierwsze wydanie ukazało się dopiero w 1976 roku, kiedy to najlepiej sprzedającym się samochodem był rodzinny sedan Ford Cortina Mk 3, który ważył około 980 kg.

Zakaz parkowania dla elektrycznych SUV-ów?

Chris Whapples, inżynier budowlany i współtwórca zaleceń technicznych dla parkingów powiedział, że istnieje spore ryzyko, że starsze parkingi w złym stanie technicznym zawalą się pod nadmiernym obciążeniem. Whapples w rozmowie z "The Telegraph" zasugerował też, że operatorzy parkingów mogą być zmuszeni do ograniczenia wagi i ponownej oceny swojej infrastruktury, aby uwzględnić nowe realia i zwiększoną masę pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

Ekspert przypomniał, że same akumulatory pojazdów elektrycznych ważą teraz około 500 kg, a ich waga często oscyluje w granicach 2000 kg. Na przykład Volkswagen ID.3 waży średnio 1830 kg – dla porównania spalinowy Volkswagen Golf tylko 1388 kg. Z kolei najpopularniejszy elektryk w Wielkiej Brytanii (Tesla Model 3) waży 1800 kg.

Nie wolno też zapominać, że coraz więcej jest też elektrycznych lub hybrydowych samochodów osobowych, których masa przekracza już znacznie 2000, a nawet 2500 kg. Przykładem może tu być Tesla Model X i Audi Q8 e-tron, które ważą ok. 2500 kg, ale są też i modele, takie ja Mercedes GLE 350 de, które są jeszcze cięższe (2700 kg).

Jak skończy się zatem przegląd parkingów wielopoziomowych? Być może obok ograniczenia co do wysokości, pojawi się także ograniczenie co do masy pojazdu, które wyeliminuje niektóre elektryczne modele i duże SUV-y. To dość prawdopodobny scenariusz, bo trudno wyobrazić sobie, że zarządcy starszych parkingów zdecydują się na kosztowne wzmacnianie konstrukcji lub przebudowy swoich budynków.