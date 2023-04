Tuning w cenie kompaktowego SUV-a, czyli Ferrari po przeróbkach Carlex Design

Carlex Design z siedzibą w Bielsku-Białej, to przede wszystkim ekipa kreatywnych projektantów i rzemieślników, odpowiedzialnych za unikalne i bardzo luksusowe wnętrza. Specjaliści od nietypowych aranżacji stworzyli tym razem ciekawe Ferrari. Klimat kabiny włoskiego supersamochodu bardzo się zmienił. Zastosowano kolorystyczne połączenie żółci z czernią. Kontrast dwóch kolorów miał w zamyśle tunera stworzyć efekt przypominający zachód słońca.

REKLAMA

Większość elementów zostało pokrytych naturalną skórą. Zakres modyfikacji objął kompletną zmianę tapicerki na dwutonową, a perforacja na siedzeniach umożliwia wentylację. Nowe jest poszycie deski rozdzielczej, konsoli centralnej i podłokietnika, paneli bocznych, ściany grodziowej oraz kierownicy. Na nowo materiałem powleczono słupki oraz podsufitkę włącznie z daszkami przeciwsłonecznymi. Z zewnątrz zmiany są dyskretne - tuner w miejsce oryginalnych felg wpasował obręcze własnego projektu.

Odważny tuning Lamborghini wykonany przez polską firmę

Ile kosztowała ta modyfikacja? Dokładnie 38 675 euro netto (około 180 tys. zł), a realizacja tego zamówienia pochłonęła jeden miesiąc. Dla porównania, tyle kosztują w Polsce fabrycznie nowe, dobrze wyposażone kompaktowe SUV-y z napędem na cztery koła.

Ferrari 458 Italia to model produkowany w latach 2009-2015. Auto wprawia w ruch centralnie umieszczony benzynowy silnik V8 o pojemności 4.5 litra. Rozwijana moc wynosi 570 koni mechanicznych i 540 Nm maksymalnego momentu obrotowego, a napęd jest przekazywany na tylną oś poprzez 7-biegową sekwencyjną przekładnię z podwójnym sprzęgłem. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 3,4 sekundy, a maksymalna rozwijana prędkość dochodzi do 325 km/h.

Więcej wiadomości na temat modyfikacji pojazdów znajdziesz na Gazeta.pl