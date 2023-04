Tak wygląda BMW XM Label Red. Mamy sporo zdjęć. Ten SUV ma 748 KM i 1000 Nm

BMW XM to druga samodzielna eMka w historii

BMW XM już niedługo pojawi się na naszych ulicach. Zaprezentowany w zeszłym roku SUV powstał z okazji 50 lat BMW M. To drugi samodzielny projekt sportowej dywizji. Pierwszym modelem zaprojektowanym samodzielnie przez BMW M był kultowy model M1 z 1978 roku. Przez następne lata sportowe wydania bawarskich modeli bazowały na produkcyjnych wersjach. Nazwa XM nie jest dziełem przypadku. Z jednej strony jest to SUV z serii X, a z drugiej skrywa DNA sportowej dywizji M. BMW nie daje nam o nim zapomnieć. Całkiem niedawno głośno było o akcji promocyjnej z Naomi Campbell, a teraz pokazano zdjęcia wersji Label Red.

BMW XM Label Red na zdjęciach

BMW XM Label Red oficjalnie zadebiutuje w tym miesiącu podczas Salonu Samochodowego w Szanghaju. To właśnie Chiny, a także USA i Bliski Wschód będą najważniejszymi rynkami dla XM. Bogacze będą mogli zamawiać auto już od 28 kwietnia 2023 r. i muszą się przygotować na potężny wydatek. Label Red nie ma jeszcze w polskim konfiguratorze, ceny poznamy w najbliższym czasie, ale wiemy, ile kosztuje "zwykłe XM". Bez żadnych dodatkowych opcji cena to 935 000 zł.

BMW XM Label Red na drodze będzie bardzo łatwo rozpoznać, dzięki pasowi akcentowemu w metalizowanym kolorze czerwieni Toronto. Na życzenie dostępny jest również wariant czarny. Kolor czerwony zastosowano również na oznaczeniach modelu, a także na obręczach kół. Obramowania atrapy chłodnicy BMW M i elementy dyfuzora wykonane są w błyszczącym kolorze czarnym. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie znajdziecie sporo zdjęć nowego super SUV-a. Część wkleimy także w tekst.

BMW XM Label Red - moc

BMW XM ma pod maską specjalnie zaprojektowany napęd M Hybrid, który oferuje łączną moc 653 KM wytwarzaną przez silnik spalinowy i elektryczny. Benzynowym sercem układu jest nowy silnik V8 wspomagany przez technologię M TwinPower Turbo. Jednostka o pojemności 4,4 litra ma kilka usprawnień, które pozwoliły wydobyć z konstrukcji jeszcze większą moc przy zachowaniu umiarkowanego apetytu na paliwo. Do pierwszej setki przyspiesza w 4,3 sekundy.

W BMW XM Label Red te parametry znacznie podkręcono. Moc podniesiono o 95 KM do aż 748 KM. Systemowy moment obrotowy został zwiększony o 200 Nm i osiąga teraz maksymalną wartość 1000 Nm. Moc przenoszona jest na drogę za pośrednictwem napędu na wszystkie koła M xDrive. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje nowemu BMW XM Label Red jedynie 3,8 s. Prędkość maksymalna ograniczona jest elektronicznie do 250 km/h. W połączeniu z opcjonalnym pakietem M Driver prędkość ograniczona jest do 290 km/h.

BMW XM Label Red - zasięg na prądzie

Nowy SUV dywizji M jest pełnoprawną hybrydą typu plug-in i podczas codziennej jazdy może w ogóle nie włączać V-ósemki. Akumulator o pojemności 25,7 kWh w połączeniu z wysoką sprawnością silnika elektrycznego i inteligentnym zarządzaniem energią można osiągnąć zasięg elektryczny od 75 do 83 kilometrów według WLTP. Prędkość maksymalna w trybie elektrycznym to 140 km/h, a szybkie ładowanie prądem stałym o mocy do 7,4 kW pozwala naładować BMW XM Label Red w 4,25 godziny.

Na koniec zostawiliśmy ciekawostkę, o której już mogliście słyszeć w przypadku zelektryfikowanych BMW. Kierowcy nawet w trybie EV towarzyszy ciekawe brzmienie dzięki funkcji BMW IconicSounds Electric stworzonej w ramach współpracy BMW Group z kompozytorem muzyki filmowej Hansem Zimmerem.