Tragedia w Niemczech. Kierowca ciężarówki zmarł za kierownicą

Do zdarzenia doszło ok godz. 6.25. Ciężarowy pojazd wjechał na skrzyżowanie w kształcie litery T. Zamiast skręcić, DAF nadal utrzymywał dotychczasowy tor jazdy, kierując się na wprost. Po chwili zestaw staranował ogrodzenie, po czym wjechał w zaparkowanego Volkswagena Passata. Na szczęście, we wnętrzu osobówki nie znajdowali się pasażerowie. Nie ucierpiał też nikt postronny.

REKLAMA

Jak poinformowała straż pożarna z Grevenbroich, jako pierwsi na miejscu zainterweniowali ratownik pogotowia oraz strażak, którzy znaleźli się tam przypadkowo — akurat byli w drodze do pracy. Niestety, w kabinie ciężarówki znaleźli martwego kierowcę. Mężczyźni próbowali go jeszcze reanimować, jednak bezskutecznie. Lekarz, który wkrótce pojawił się na miejscu, mógł jedynie potwierdzić zgon.

Z pierwszych ustaleń śledczych wynika, że kierowca zmarł chwilę przed wjechaniem na skrzyżowanie. Na ten moment nie sprecyzowano, jaka dokładnie była przyczyna śmierci. Służby wykluczyły jednak, by mężczyzna mógł odnieść jakiekolwiek obrażenia zagrażające życiu w trakcie kolizji. Nie poinformowano o narodowości, ani wieku zmarłego.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl