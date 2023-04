Ponad 5 metrów długości i tylko cztery miejsca siedzące? To możliwe w Lexusie LM, czyli nadzwyczaj luksusowym vanie do wożenia VIPów. W Azji najłatwiej spotkać dużego vana przy lotniskach, drogich hotelach czy prestiżowych restauracjach. A w Europie? Cóż, mogliśmy tylko obejść się ze smakiem. VIP-om pozostały przede wszystkim auta opracowane na bazie dostawczych, czyli Mercedesy Klasy V i Volkswageny Multivan (szczególnie poprzedniej generacji). Wkrótce może się to jednak zmienić.

Zobacz wideo Lexus RX

Niemieckie pojazdy niebawem zyskają nową konkurencję z Japonii. Pod koniec kwietnia Lexus będzie świętować premierę zupełnie nowego LM. Tym samym zyskał szansę, by po raz pierwszy wyprzedzić swojego technicznego krewniaka, czyli Toyotę Alphard. Toyota jak dotąd jeszcze nie podała daty oficjalnej premiery Alpharda (według azjatyckich mediów auto pojawi się w maju 2023 r. w Japonii, a następnie na kolejnych azjatyckich rynkach).

Toyota Alphard Fot. Toyota

Lexus LM fot. Lexus

Lexus LM fot. Lexus

Lexus LM, czyli najbardziej luksusowa odmiana Toyoty Alphard pojawi się w Europie w zelektryfikowanej odmianie. Można zatem oczekiwać odmiany z napędem hybrydowym i opcją e-Four (napędzane wszystkie koła) znanymi m.in. z nowych Lexusów NX i RX czy Toyoty Camry. Otwartą kwestią pozostaje czy wariant europejski dostępny będzie w konfiguracji 4-osobowej, czy nawet i 7-osobowej.

Producent zapowiada zupełnie nową generację modelu LM. Trudno oczekiwać liftingu, skoro obecnie oferowany LM pierwszej generacji bazuje na Toyocie Alphard zaprezentowanej w 2015 r. i zmodernizowanej trzy lata później. Najwyższy czas zatem na zupełnie nową konstrukcję.

W sieci pojawiły się już pierwsze przecieki z konferencji dealerów, na której zaprezentowano pierwsze zdjęcia modelu Alphard. Film można obejrzeć na instagramie.