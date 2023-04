Tak Amerykanie zmieniają liczbę pasów na słynnym moście. Przy pełnym ruchu

Więcej ciekawostek drogowych znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Organizacją ruchu rządzą generalne zasady w postaci przepisów. Praktyka wskazuje jednak, że ta powinna być zmieniana w zależności od godzin natężenia przejazdu aut. Może się bowiem okazać np., że o poranku na tej samej drodze ruch będzie intensywny tylko w jednym kierunku. Jest to związane z dojazdami do pracy. Po południu sytuacja odwróci się. Co wtedy? Amerykanie znaleźli na to sposób. Stworzyli ruchomą barierę i maszynę przypominającą trochę uchwyt suwaka.

3,5 tys. elementów. Każdy waży 450 kg. Zipper vel BTM ma trudne zadanie

Maszyną, o której mówimy, jest Barrier Transfer Machine, czyli po prostu BTM lub "Zipper". Zasada jej działania jest prosta. W zależności od natężenia ruchu dzieli ona drogę na moście w taki sposób, aby jednym z kierunków były dwa, a w drugim trzy pasy ruchu. BTM działa dwukierunkowo. Dlatego identycznie jak lokomotywa, posiada dwie kabiny kierowcy. Przestawianie bariery może się wydawać zadaniem prostym. Czemu zatem BTM wygląda na prawdziwego olbrzyma? Bo olbrzymia jest też sama bariera.

Ma ponad 4 tys. metrów długości, ponad 30 cm szerokości i 81 cm wysokości. Dodatkowo została wykonana z 3,5 tys. elementów. Każdy powstał ze stali wypełnionej betonem i waży jakieś 450 kg. Tak solidna konstrukcja była konieczna. Chodziło m.in. o bezpieczeństwo w razie kolizji. W skrócie, nawet rozpędzone auto nie przebije się przez nią na przeciwległe pasy ruchu. Przestawianie poszczególnych klocków polega na ich uniesieniu i postawieniu ich w miejscu na przeciwnej krawędzi pasa ruchu.

Most Golden Gate. Ruchoma bariera steruje ruchem 3,5 mln aut miesięcznie

Bardzo ważne jest to, że ruchoma bariera i maszyna BTM nie pojawiła się gdziekolwiek, a na słynnym moście Golden Gate w San Francisco. Ten ma dokładnie 2737 metrów długości i 27,4 metra szerokości. Raczej nie ma możliwości jego rozbudowy. A czas jego eksploatacji zakończy się dopiero w roku 2137. Czemu konstruktorzy nie przewidzieli tak intensywnego ruchu? Powód jest prosty. Został oddany do użytkowania 27 maja 1937 roku. Wtedy motoryzacja tak naprawdę dopiero raczkowała i na dobre stawała się masowa.

Przeprawy nad cieśniną Golden Gate dotyczy kilka ciekawostek. Każdego miesiąca po moście przejeżdża 3,4 mln samochodów. Co więcej, liczba ta stale rośnie. W efekcie od momentu oddania budowli do dziś przejechało po nim około 1,6 miliarda pojazdów. Każdy z przejazdów był płatny. Co oznacza, że most Golden Gate w San Francisco zarobił na swoją konserwację jakiś miliard dolarów.

Polska nie ma Zippera. Polska ma inny system organizacji ruchu

Ruchoma bariera i "Zipper" to rozwiązania spotykane jednak nie tylko w San Francisco. Podobny system jest stosowany także w Auckland, Bostonie, Dallas, Nowym Jorku czy Filadelfii. Poza tym można go spotkać w Montrealu w Kanadzie, San Juan w Puerto Rico czy Sydney w Australii. Jak podział pasów realizuje się w Europie, a w tym w Polsce? Do tego celu wykorzystuje się raczej sygnalizatory. Czerwony X oznacza, że pas jest zamknięty dla danego kierunku. Zielona strzałka wskazuje pasy z dopuszczoną możliwością jazdy. Symbole mogą się zmieniać w ciągu dnia.