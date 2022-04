Czym jest DOP, MTON i BUS? Wyjaśniamy tajemnicze skróty na znakach D-11 i D-12

Kolejne porady w zakresie prawa o ruchu drogowym i organizacji ruchu w miastach znajdziesz w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Kierowcy w większych miastach w Polsce napotkać mogą trzy oznaczenia pasów ruchu. Mowa o BUS, DOP i MTON. I choć oznaczenia to mogą na pierwszy rzut oka wyglądać nieco mało profesjonalnie, są jak najbardziej zakotwiczone w przepisach, a konkretnie art. 10 ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na jego mocy "prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych". Co to oznacza? A chociażby to, że może tworzyć pasy ruchu, na który nie wjedzie każdy pojazd.

Zobacz wideo Świebodzin. Niebezpieczna randka na wiadukcie nad drogą ekspresową S3

BUS-pasy, czyli pasy dla autobusów i...

Najlepiej znane w Polsce są oczywiście buspasy, czyli te ukrywające się pod oznaczeniem BUS. Trzy drukowane litery pojawiają się na powierzchni jezdni, ale też znaków D-11 "Początek pasa ruchu dla autobusów", D-12 "Pas ruchu dla autobusów" czy F-10 "Kierunki na pasach ruchu". Pojawienie się oznaczenia BUS sprawia, że dostęp do wybranego pasa otrzymują wyłącznie autobusy oraz inne pojazdy wykonujące odpłatny przewóz osób na regularnych liniach jest. A dostępu do pasa chroni znak P-2 "Linia pojedyncza ciągła".

W tym punkcie zróbmy dwa obostrzenia. Na mocy ustawy o elektromobilności dostęp do buspasów mają też auta zeroemisyjne, czyli o napędzie wyłącznie elektrycznym lub wodorowym. Fakt ten nie wymaga dodatkowego oznaczenia. A ponadto jeżeli np. pod tablicą D-11 pojawi się napis TAXI, buspasem mogą poruszać się również taksówki.

Buspas DOP. Co kryje się pod skrótem?

Coraz częściej w miastach można jednak spotkać pasy ruchu oznaczone jako BUS DOP. Trzy dodatkowe litery stanowią skrót od dopuszczony. I wskazują, że buspasem poruszać się może większa ilość pojazdów, niż zostało to wskazane w dwóch powyższych akapitach. Do listy mogą być dopisane służby ratunkowe, motocykle czy auta osobowe, ale przewożące np. minimum 3 pasażerów.

Co ważne, lista pojazdów dopuszczonych może się zmieniać za każdym razem. To oznacza, że na dwóch pasach DOP w jednym mieście, skrót DOP może mieć dwie różne definicje. Każdorazowo należy zatem sprawdzać listę pojazdów umieszczoną na tabliczce dodatkowej.

Trzeba włączać kierunkowskaz, gdy stoi się na pasie do skrętu? Przepisy są tu jasne

Buspas MTON. Kolejny z typów buspasów.

Ostatnim typem buspasa jest pas MTON. MTON, czyli Miejski Transport Osób Niepełnosprawnych. Aby jednak kierowca pojazdu mógł wjechać na pas dla autobusów, nie wystarczy że będzie po prostu przewoził osobę niepełnosprawną. To mogłoby stanowić pole do nadużyć. Operator danego pojazdu musi najpierw podpisać umowę z zarządem konkretnej gminy. To ten dokument, a nie sam fakt przewozu niepełnosprawnych, daje mu dostęp do pasów MTON.

Mandat za jazdę buspasem jest... symboliczny!

Podstawowy mandat za jazdę pasem DOP bez uprawnień wynosi dokładnie 100 zł i 1 punkt karny. Kara jest raczej symboliczna i nie zwiększyła się po wprowadzeniu nowego taryfikatora mandatów 1 stycznia 2022 roku. Na tym jednak możliwości karania kierowców nie kończą się. Może się bowiem okazać np., że buspas podlega oddzielnej sygnalizacji świetlnej lub organizacji ruchu. Dla przykładu mandat za niezastosowanie się do kierunków ruchu wyznaczonych za pomocą znaku F-10 to już 250 zł. A kwota dodatkowo zostanie uzupełniona aż 5 punktami karnymi.