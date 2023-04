Mapa fotoradarów. Przed świętami przybyło kilka nowoczesnych urządzeń

Jak podaje GITD W ramach rozbudowy i modernizacji systemu CANARD, w dotychczasowych lokalizacjach montowanych jest 100 nowych fotoradarów Multaradar CD oraz 147 Mesta Fusion RN. Nowe urządzenia potrafią np. automatycznie zidentyfikować rodzaj pojazdu, czyli odróżniają samochody osobowe od ciężarowych. To istotna zmiana, bo na wielu odcinkach drogi oba rodzaje pojazdów mają różne limity prędkości. Poza tym nowe fotoradary potrafią łapać kilka auta jednocześnie i działać na kilku pasach ruchu.

Lokalizacja nowych fotoradarów 2023

Od stycznia 2023 roku na drogach pojawiło się już siedem nowych urządzeń Multaradar CD. Kierowcy spotkać je mogą w następujących miejscowościach:

Bukowa (woj. podkarpackie),

Klimontów (woj. świętokrzyskie),

Modliborzyce (woj. lubelskie),

Orzesze (woj. śląskie)

Paniówki (woj. śląskie),

Szczecin (woj. zachodniopomorskie),

Zgłobice (woj. małopolskie).

Mapa fotoradarów rozmieszczonych w Polsce Yanosik

Z kolei w marcu ruszyła instalacja fotoradarów Mesta Fusion RN. Proces ten będzie przebiegał w iście sprinterskim tempie, bo według zapowiedzi GITD wszystkie z zakupionych 247 urządzeń zostaną zamontowane do końca roku. Co potrafi ten superradar? Francuskie urządzenie ma wyjątkowo szeroki kąt widzenia i nie boi się z niego korzystać! Obiektyw może kontrolować sytuację nawet na ośmiu pasach ruchu. Może w tym samym czasie sprawdzać prędkość 32 pojazdów, rozpoznając jednocześnie ich tablice rejestracyjne dzięki systemowi ANPR. Co więcej, posiada dodatkową kamerę. Ta zajmuje się rejestrowaniem tylnej tablicy rejestracyjnej – co jest szczególnie przydatne w przypadku karania za prędkość kierujących motocyklami.

Mesta Fusion RN dużo i lepiej widzi, ale potrafi też identyfikować różnego rodzaju wykroczenia. Przykład? Skupia się nie tylko na prędkości, ale również może:

wskazać na jazdę na zderzaku,

określić, że pojazd porusza się z prędkością tamującą ruch,

ujawnić nieuprawniony przejazd buspasem czy jazdę pod prąd, za znakiem zakazu, po chodniku czy pasem awaryjnym,

ujawnić wykroczenie polegające na przejeździe na czerwonym świetle czy wykonaniu skrętu z nieprawidłowego pasa ruchu,

wskazać, że pojazd najechał na linię na drodze lub wyprzedzał z niewłaściwej strony,

pozwolić na ukaranie kierowcy za jazdę bez zapiętych pasów czy prowadzenie i korzystanie z telefonu komórkowego – za sprawą wysokiej jakości zdjęć.

Pierwsze urządzenia już zostały zamontowane i działają. Konkretnie pierwsze dwa pojawiły się w marcu 2023 roku w Egiertowie w woj. pomorskim oraz w Górnej Grupie w woj. kujawsko-pomorskim.

Pełną listę wraz z mapą lokalizacji aktualnie działających na polskich drogach fotoradarów można znaleźć na rządowej stronie CANARD, w zakładce Mapa urządzeń.