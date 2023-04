Najwyższe mandaty w 2023 r. Kilka tysięcy złotych i po 15 pkt karnych [LISTA]

Mamy nadzieję, że większość naszych czytelników tę rozpiskę potraktuje czysto ciekawostkowo. Mandaty, które dzisiaj wypisaliśmy zarezerwowane są przede wszystkim dla piratów drogowych, którzy łamią przepisy w rażący sposób. To dla nich zarezerwowano kary w postaci 15, 13 i 12 punktów oraz kwoty mandatów po kilka tysięcy złotych. Podczas świąt pamiętajcie, że najważniejsze jest bezpieczne dotarcie do celu, a potem powrót do domu. Pośpiech i nerwy to zawsze źli doradcy na drodze. Dlatego jeździjcie ostrożnie i z poszanowaniem przepisów. Warunki na drogach sprawdzisz na stronie głównej gazeta.pl.

Mandaty prędkość 2023 r.

Nie można pisać o najdroższym mandatach, nie zatrzymując się nieco dłużej przy mandatach za prędkość. Nowy taryfikator wyszczególnia poniższe kwoty za przekroczenie dozwolonej prędkości:

do 10 km/h - 50 zł,

o 11-15 km/h - 100 zł,

o 16-20 km/h - 200 zł,

o 21-25 km/h - 300 zł,

o 26-30 km/h - 400 zł,

o 31-40 km/h - 800 zł*,

o 41-50 km/h - 1000 zł*,

o 51-60 km/h - 1500 zł*,

o 61-70 km/h - 2000 zł* ,

, o 71 km/h i więcej - 2500 zł*.

Przy pięciu kwotach postawiliśmy gwiazdki, bo w ich przypadku obowiązuje tzw. system podwojonych kar. Oznacza to, że jeśli kierowca w ciągu dwóch lat od chwili popełnienia pierwszego wykroczenia, popełni je drugi raz, kara zostaje podwojona. Oznacza to, że (dla recydywistów) kwota maksymalnego mandatu wzroście aż do 5 tys. zł. System podwójnych kar w Polsce już działa. Dlatego często możecie przeczytać o kwotach rzędu kilku tysięcy złotych. W naszej rozpisce podajemy dzisiaj regularne stawki z aktualnego taryfikatora mandatów 2023 r.

Najdroższe mandaty w Polsce w 2023 r.

Nowy taryfikator mandatów obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2022 roku i przewiduje szereg kar, które mogą skutecznie powstrzymać kierowców przed drogowymi szaleństwami. Pełną listę najdrożej wycenianych kar przypominamy poniżej.

przewożenie pasażerów w ilości co najmniej o 10. większej od zapisu w dowodzie rejestracyjnym – mandat 3 tys. zł,

prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – mandat 2,5 tys. zł,

przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 70 km/h – mandat 2,5 tys. zł,

wjazd na przejazd kolejowy w momencie, gdy zapory są już opuszczone, ich opuszczanie się rozpoczęło lub gdy ich podnoszenie się nie zakończyło – mandat 2 tys. zł,

wjazd na przejazd kolejowy, gdy sygnalizator pokazuje czerwone światło – mandat 2 tys. zł ,

, wjazd na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – mandat 2 tys. zł,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na przejście – mandat 1,5 tys. zł,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania pojazdem – mandat 1,5 tys. zł,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania – mandat 1,5 tys. zł,

niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej – mandat 1,5 tys. zł,

wyprzedzanie innego pojazdu na lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych – mandat 1,5 tys. zł ,

, omijanie pojazdu, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu – mandat 1,5 tys. zł,

jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych – mandat 1,5 tys. zł,

jazda za pojazdem uprzywilejowanym jadącym na sygnale i korzystanie z utworzonego przez innych kierowców tzw. korytarza życia – mandat od 500 zł do 2500 zł.

W 2023 r. pełną parą działa już nowy taryfikator punktów karnych

Do nowego taryfikatora mandatów mogliśmy się już przyzwyczaić, ponieważ wszedł w życie w styczniu zeszłego roku, ale taryfikator punktów wciąż jest dość świeży. Nowe punkty dostajemy od września 2022 r., a wielu kierowców wciąż jest zdziwionych, kiedy dostaje karę. Najlepszym przykładem mogą być punkty karne za używanie telefonu, wynoszący aż 12 punktów. Zwłaszcza, że limit wciąż wynosi 24 punkty, a w taryfikatorze pojawiły się wykroczenie po 15,13 i 12 pkt. Wypisujemy je poniżej.

Taryfikator punktów karnych 2023 r. - najwyższe kary

Za aż 12 wykroczeń można teraz dostać 15 punktów karnych. To najpoważniejsze drogowe wykroczenia:

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,

przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym,

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym,

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym,

niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,

niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,

nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,

naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.

Kara w wysokości 13 punktów zostanie wlepiona kierowcy za przekroczenie prędkości między 41 a 50 km/h. 12 punktów karnych to:

naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia (spowodowanie wypadku drogowego - przyp. red.),

nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,

naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej,

naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem.

Z kolei 10 punktów karnych kierowca otrzyma m.in. za:

naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała (spowodowanie kolizji - przyp. red.),

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem,

naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany,

naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,

naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany,

naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,

naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany,

naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym,

naruszenie zakazu cofania na autostradzie lub drodze ekspresowej,

ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku,

kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu,

przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami,

przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem.

Wyjazdu w rodzinne strony nie powinniśmy zostawiać na ostatnią chwilę, bo to prowadzi do niepotrzebnego pośpiechu. A ten nigdy nie jest dobrym doradcą na drodze. Lepiej wyruszyć wcześniej, niż później denerwować się, że nie zdążymy.