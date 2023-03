Maska subaru otworzyła się w trakcie wyprzedzania innego auta. Co zrobił kierowca? [WIDEO]

Właściciel japońskiego samochodu miał włączoną kamerkę nagrywającą wszystko, co się dzieje na drodze. Dzięki temu nagranie niebezpiecznej sytuacji może być przestrogą dla innych kierowców. Jeśli wierzyć dacie z wideo, sytuacja wydarzyła się w 2022 r., ale film dopiero teraz trafił na kanał YouTube Polskie Drogi.

Jak się zachować w podobnej sytuacji? Czy właściciel subaru legacy generacji zrobił coś złego? Jak zapobiegać takim zdarzeniom? Dawniej pokrywy silnika otwierały się samoistnie dość często, dlatego wielu producentów montowało je na zawiasach umieszczonych z przodu tak, że otwierały się tyłem do kierunku jazdy.

To jednak było rozwiązanie niewygodne dla właścicieli i mechaników samochodowych, dlatego z czasem opracowano dodatkową blokadę, która w razie awarii głównego zamka zabezpiecza maskę przed otwarciem. To nie znaczy, że takie sytuacje się nie zdarzają. Poniższe wideo to najlepszy dowód.

Otwarcie maski w czasie jazdy na pewno jest dużym zaskoczeniem dla kierowcy, który może wtedy spanikować. Za wszelką cenę należy zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów kierownicą i natychmiast zahamować, ale tak, żeby nie stworzyć dodatkowego zagrożenia.

To istotne szczególnie w takiej sytuacji, jaką widzimy na wideo, kiedy kierowca przed chwilą wyprzedził kilka pojazdów. Dodatkowo można próbować wyjrzeć przez szpary w masce, jeśli to wykonalne, ale priorytetem jest możliwie szybkie wytracenie prędkości.

Maska w subaru nie wytrzymała wyprzedzania. Czyja to wina?

Sądząc po zdjęciach na końcu filmu, właścicielowi subaru udało się bezpiecznie zatrzymać auto, ale czy wcześniej zrobił coś źle? Trudno powiedzieć. Chwilę przed zdarzeniem maska była nieruchoma, nie falowała w czasie jazdy i wyglądała na zamkniętą. Otwarcie wywołane przez ciśnienie powietrza nastąpiło gwałtownie i było całkowite, tak jakby nagle urwał się zamek.

Dlaczego nie zadziałał ani główny zamek, ani dodatkowe zabezpieczenie? Być może rzeczywiście nastąpiła awaria tego elementu. Przypadek polskiego kierowcy subaru nie jest odosobniony. Na forach użytkowników aut tej marki można znaleźć więcej przykładów takich sytuacji. Gwoli sprawiedliwości trzeba dodać, że w samochodach innych marek to się też zdarza. Niektóre firmy nawet organizowały akcje serwisowe w celu usunięcia wady projektu albo materiału użytego do wykonania zamka.

Takie wypadki można ograniczyć również samodzielnie, dbając i przeglądając regularnie cały samochód, a nie tylko podstawowe podzespoły. Nie wykluczymy w ten sposób awarii, ale znacznie zmniejszymy jej ryzyko.

Stalowe elementy zamka potrafią zardzewieć, śruby mocujące poluzować się, a gumowe części pokryć się brudem i olejem, w wyniku czego tracą elastyczność i przestają prawidłowo działać. Powinno się je raz na jakiś czas wyczyścić i przesmarować, a także zwracać uwagę, jeśli zaczynają działać gorzej. Pokrywa silnika nie chce się zamknąć za każdym razem albo otwiera z trudem? Otworzyła się sama na postoju? Warto sprawdzić, dlaczego tak się stało.

Starszy samochód wymaga regularnych przeglądów. Brud jest wrogiem zamków

Najprawdopodobniej zawias zamka zardzewiał i się złamał, ale często wadliwe działanie zamka jest też wynikiem niepoprawnie przeprowadzonej naprawy blacharsko-lakierniczej po wypadku. Nie wiadomo, czy tak było w sfilmowanej sytuacji, ale to niewykluczone w przypadku starszych aut. Subaru Legacy czwartej generacji było produkowane w latach 2003-2009, więc w najgorszym wypadku mogło mieć już 20 lat.

Samochód może zapewniać wgniatające w fotel przyspieszenie i fantastyczny dźwięk silnika, ale przede wszystkim musi być bezpieczny. To ważne zwłaszcza w przypadku modeli sportowych i o wysokich osiągach, gdzie wszystkie elementy są narażone na większe obciążenie. W przeciwnym razie my narażamy się na śmiertelne niebezpieczeństwo oraz wysokie koszty ewentualnej naprawy.

Czasami po niekontrolowanym otwarciu maski wymiany wymaga nie tylko pokrywa i przednia szyba, ale dodatkowo także błotniki. Natomiast kiedy uszkodzeniu ulegają słupki nadwozia i dach, prawidłowa naprawa starszego auta zwykle jest nieopłacalna.