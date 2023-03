Kierowcy zapominają, że kształt ma znaczenie. Błąd może kosztować ich prawo jazdy

Kolejne porady w zakresie przepisów ruchu drogowego znajdziecie również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Kształt bez wątpienia ma znaczenie. Tyle że dziś nie będziemy rozmawiać o sylwetkach samochodów, wdziękach figury człowieka czy sztuce. Zajmiemy się kształtem w sensie... prawnym. Dokładnie! Bo w przypadku zasad ruchu drogowego, a konkretnie znaków drogowych, kształt również ma potężne znaczenie. Błąd może nawet kosztować kierującego prawo jazdy.

Znak B-33 vs. znak B-43. Różnice są potężne

Wstęp choć odnosi się do przepisów, brzmi nieco filozoficznie. Do czego konkretnie się odnosi? Do dwóch znaków zakazu. Mowa o oznaczeniach B-33 i B-43. Choć w obydwu przypadkach pojawia się czerwona obwódka i liczba na białym tle, ich znaczenie jest całkowicie różne.

Znak B-33 "Ograniczenie prędkości" wskazuje dozwoloną prędkość na danym odcinku drogi. Tablica ta obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, ewentualnie miejsca, w którym zostanie odwołana.

wskazuje dozwoloną prędkość na danym odcinku drogi. Tablica ta obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, ewentualnie miejsca, w którym zostanie odwołana. Znak B-43 "Strefa ograniczonej prędkości" oznacza, że drogowcy ograniczyli dozwoloną prędkość, ale nie do najbliższego skrzyżowania, a w całej strefie. Ograniczenie odwołać może je dopiero znak B-44 "Koniec strefy ograniczonej prędkości". Do pojawienia się tego znaku, nie ma znaczenia czy kierowca skręci w lewo, prawo lub pojedzie prosto. Ograniczenie obowiązuje wszędzie.

Zna B-33 'Ograniczenie prędkości' vs. znak B-43 'Strefa ograniczonej prędkości' Materiały własne

Kiedy za znakiem B-43 można stracić prawo jazdy?

Błąd związany z interpretacją ograniczenia prędkości może kosztować kierowcę prawo jazdy. I nie, to nie jest żart. Tablica B-43 jest ustawiana głównie w terenie zabudowanym. Załóżmy zatem że wskazuje 20 km/h. Kierujący minie jednak skrzyżowanie i myśli, że przestała obowiązywać. Przyspiesza do powiedzmy 71 km/h. To oznacza przekroczenie dozwolonej prędkości w mieście o co najmniej 51 km/h. Policjanci po ujawnieniu wykroczenia muszą wstrzymać prowadzącemu uprawnienia na 3 miesiące. Dodatkowo dostanie on 1500 zł mandatu i 13 punktów karnych.

Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w miejskiej strefie ograniczonej szybkości może zostać odczytane również jako stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W takim przypadku np. policjanci zawnioskują do sądu o zakaz prowadzenia pojazdów (na podstawie art. 86 par. 1 i 3 ustawy Kodeks wykroczeń), a nie wstrzymają uprawnienia (na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Mandat za prędkość w strefie ograniczonej prędkości

Znak B-43, czyli ograniczenie prędkości wyznaczone na białym, kwadratowym tle, obowiązuje w całej strefie. Przekroczenie dozwolonej szybkości np. za skrzyżowaniem może zatem zakończyć się mandatem. W przypadku tego typu wykroczenia obowiązują standardowe stawki.