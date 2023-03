Policjanci z Włocławka (woj. kujawsko-pomorskie) opisali w komunikacie prasowym zdarzenie, jako miało miejsce w czwartek 16 marca. Tego dnia funkcjonariusze drogówki podczas patrolowania ulicy Zielony Rynek, zwrócili uwagę na kierowcę Volkswagena Golfa, który jechał bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, a jego auto miało urwaną tylną wycieraczkę szyby.

Stróże prawa włączając sygnały świetlne i dźwiękowe w radiowozie skierowali auto do kontroli drogowej. Mężczyzna prowadzący pojazd zignorował polecenia mundurowych i rozpoczął ucieczkę. Popełniając szereg wykroczeń drogowych, jazdę zakończył na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Toruńskiej, gdzie wjechał pomiędzy inne auta oczekujące przed sygnalizatorem na zmianę światła. Kiedy już nie miał możliwości jazdy, rzucił się do ucieczki pieszo, ale policjanci zdołali go dogonić i zatrzymać.

Uciekinierem okazał się mieszkaniec Włocławka. Badanie na obecność alkoholu w organizmie wykazało, że był trzeźwy, natomiast narkotest wskazał na obecność substancji narkotycznych w organizmie. Wyszło również na jaw, że 32-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Mężczyzna już poniósł konsekwencje swojej nieodpowiedzialnej jazdy. Za złamanie szeregu przepisów drogowych, między innymi, spowodowanie czterech kolizji, jazdę pod prąd, a także po chodniku, 32-latek otrzymał mandaty na łączną kwotę ponad 21 tysięcy złotych. Co ciekawe, policjanci doliczyli się aż 111 punktów karnych.

Materiały dotyczące tego wykroczenia trafią do sądu, który może ukarać mężczyznę grzywną nawet do 30 tysięcy złotych. Ponadto policjanci sporządzili też wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, gdyż okazało się, że Volkswagen Golf nie miał obowiązkowego ubezpieczenia.

32-latek odpowie również za przestępstwa (nie tylko za niezatrzymanie się do kontroli drogowej zagrożonej 5-letnim więzieniem). Śledczy ustalili, że mężczyzna w ostatnich miesiącach dopuścił się kilkunastu kradzieży sklepowych na terenie Włocławka. Przestępstw tych dokonał jako recydywista, dlatego musi liczyć się z karą kilkuletniego pozbawienia wolności. 18 marca w sądzie zapadła decyzja o zatrzymaniu włocławianina w areszcie tymczasowym.

