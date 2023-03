Znak B-13 budzi wątpliwości. Kierowcy z instalacją LPG nie wiedzą, czy mogą za niego wjechać

O znakach drogowych i najważniejszych przepisach o ruchu opowiadamy w poradnikach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Czy znak drogowy może być efektowny? Jak najbardziej! Spójrzcie tylko na tablicę B-13. To białe tło z czerwoną obwódką, na którym umieszczony został... wybuchający samochód. Tak, wybuchający! Tablica zwraca na siebie uwagę. A informuje kierującego o zakazie wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi.

Zobacz wideo Niecierpliwa kierująca busem pożegnała się z prawem jazdy

Definicja znaku B-13. Kogo dotyczy tablica?

Pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi. Co tak właściwie kryje się pod tym pojęciem? To pytanie, które często zadają kierowcy samochodów zasilanych LPG. Nie wiedzą czy mogą wjeżdżać za tablicę B-13. Odpowiedzi należy poszukiwać w przepisach. Te wyraźnie mówią o materiałach niebezpiecznych, które zostały sprecyzowane w odrębnych przepisach. Mowa konkretnie o:

towarach niebezpiecznych klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,

gazach palnych klasy 2.

Tu pojawiają się jednak wymóg dodatkowy. Transport musi dotyczyć ilości, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

znak B-13 [wikipedia]

Jakie jest uzasadnienie stosowania znaku B-13? Dość proste – chodzi o ochronę na wypadek ewentualnego wybuchu. Dlatego zakaz stosuje się przede wszystkim przy drogach prowadzących do zwartej zabudowy miast – ma chronić w tym przypadku osoby lub przed wjazdem na niektóre elementy architektoniczne dróg – takie jak tunele, zapory wodne czy obiekty zabytkowe. Bardzo często zdarza się tak, że znak B-13 występuje na jednej tablicy z kolejnym oznaczeniem. Mowa o znaku B-14 ("Zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę").

Kierowco, czy wiesz jak wygląda trójkąt podporządkowania?

Czy za znak B-13 mogą wjechać samochody na LPG?

Analiza definicji znaku B-13 może prowadzić tylko do jednego wniosku. W żaden sposób nie odnosi się on do samochodów zasilanych instalacją LPG. Kierowcy aut na gaz mogą śmiało wjeżdżać na drogę, przy której pojawia się taka tablica. I co ważne, nie tylko oni. Zna B-13 nie dotyczy także aut napędzanych gazem CNG, elektrycznych czy wodorowych. Tablica odnosi się bowiem nie do paliwa zatankowanego do pokładowego zbiornika i wykorzystywanego przez jednostkę napędową. Mówi o przewozie czy też transporcie określonych towarów.

Mandat za znak B-13 i materiały niebezpieczne

Mandat za niestosowanie się do znaku B-13 może dostać tylko kierowca pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne. Jak już ustaliliśmy, wykroczenie to nie dotyczy kierującego autem z LPG, elektrykiem czy pojazdem wodorowym. Jeżeli chodzi o samą karę, ta wynosi dokładnie 250 zł. Taką kwotę wskazuje taryfikator. On mówi również o dopisaniu do konta kierującego 2 punktów karnych.