Sprawdź, czy twój samochód ma nowe wyposażenie. Bardzo łatwo to zrobić

Nowoczesność. To chyba słowo, które najlepiej służy do opisu otaczającej nas rzeczywistości. Bo inteligentne stają się domy i mieszkania, biurowce, a także samochody. Elektronika w autach odpowiada jednak nie tylko za komfort, ale i bezpieczeństwo. I jego obowiązkowy standard zwiększył się w zeszłym roku. A wszystko za sprawą decyzji włodarzy europejskich.

Nowe obowiązkowe wyposażenie samochodów w UE

Od maja 2022 r. każdy nowy model samochodu (a więc nowa generacja, ewentualnie wersja po liftingu), a od 2024 r. każde nowe auto sprzedawane w UE, będzie obowiązkowo wyposażane m.in. w:

Inteligentne dostosowanie prędkości. Jeśli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość, system poinformuje go o tym, wprowadzając pedał gazu w wibracje.

Ułatwienia w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon. Nie, to nie oznacza, że standardem stanie się alkomat w aucie.

Monitorowanie senności i uwagi kierowcy oraz zaawansowany system wykrywania rozproszenia uwagi.

Awaryjny sygnał stopu. To szybkie pulsowanie świateł stopu informujące kierowców jadących za nami, że rozpoczęliśmy intensywne hamowanie.

Wykrywanie obiektów przy cofaniu.

Zaawansowany system hamowania. Automatycznie wykrywa możliwość zderzenia, uruchamia układ hamulcowy, aby zmniejszyć prędkość, nie dopuszczając do zderzenia lub ograniczając jego skutki.

System utrzymywania pojazdu na pasie ruchu.

Rejestrator danych na temat wypadków, czyli tzw. czarna skrzynka w samochodzie.

Auto ma nowe systemy czy nie? Jak to sprawdzić?

Załóżmy że kierowca kupił w zeszłym roku auto i załóżmy że to było homologowane do sprzedaży po maju. Jak może się przekonać czy powyższe systemy znalazły się w jego pojeździe? Pewnie można byłoby po prostu zajrzeć do specyfikacji przedsprzedażowej. Tyle że kto przechowuje takie dokumenty i który z producentów podaje tak szczegółowe dane... Jest jednak prostszy sposób. Bo wystarczy sprowokować pojazd do podjęcia reakcji i wzbudzić jeden z systemów. W jaki sposób można to zrobić? A więc:

W przypadku systemu dostosowywania prędkości, wystarczy przekroczyć dopuszczalną prędkość i sprawdzić czy w aucie zawibruje pedał gazu. Oczywiście warto rozważnie przekraczać prędkość. Wystarczy o kilka km/h. W przeciwnym razie kierowca ryzykuje wysokim mandatem

Udawać sennego, ewentualnie w mniejszym stopniu obserwować drogę i sprawdzić czy na ekranie komputera pokładowego pojawi się ostrzeżenie. Ważne! Tu konieczne są kontrolowane warunki, a więc np. wieczór i pusta droga.

Zaawansowany system hamowania można sprawdzić opóźniając nieco moment wciśnięcia pedału hamulca podczas dojeżdżania do skrzyżowania. Systemy tego typu często są mocno czułe. Powinny szybko zareagować. Uwaga! W tym przypadku również konieczne jest kontrolowanie warunków. Tak, aby test nie doprowadził do najechania na tył poprzedzającego auta.

Z systemem utrzymywania pojazdu na pasie ruchu jest jeszcze prościej. Na prostej i pustej drodze wystarczy najechać na linię bez uruchamiania kierunkowskazu. Kierownica w pojeździe powinna automatycznie odbić w celu skorygowania toru jazdy.

Czarna skrzynka w aucie. Tu poszukiwania lepiej odpuścić...

Prowokowanie działania systemu nie ma sensu tak naprawdę w jednym przypadku. Mowa o tzw. czarnej skrzynce. Czemu tu warto uwierzyć producentowi na słowo? Bo aby sprowokować użycie rejestratora, trzeba doprowadzić do wypadku. I to wypadku, w którym nie da się łatwo rozstrzygnąć winy jednego z kierujących. Dopiero w takim przypadku z auta można odczytać dane zapisane przez rejestrator. Dopiero wtedy zatem można się przekonać o tym czy producent rzeczywiście zamontował czarną skrzynkę w pojeździe.

Przepisy dotyczące rejestratorów mówią wyraźnie o tym, że dane zapisane na urządzeniu mają być skrzętnie zakodowane. Nie da się uzyskać ich za pomocą złącza OBD i standardowego programu diagnostycznego. Po podłączeniu prostego komputera diagnostycznego obecności czarnej skrzynki zatem nie sprawdzicie.