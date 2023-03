Head-up, ale taki na... całą szybę! BMW ma nowy pomysł. Oto Panoramic Vision

O nowościach technologicznych stosowanych w nowych samochodach opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Wyświetlacz head-up przez lata był kojarzony przede wszystkim z samochodami luksusowymi. Dziś dostępny jest również w segmentach niższych. Rodzaje rynkowych rozwiązań? Spotykane są głównie dwa. Bardziej zaawansowany zakłada obecność projektora, który rzutuje informacja wprost na przednią szybę. Drugi dotyczy plastikowej płytki, która otwiera się przed szybą. To na niej pojawiają się dane.

BMW Panoramic Vision to panoramiczny head-up na szerokość przedniej szyby

Teraz do listy dołączy trzecie rozwiązanie. Mowa o BMW Panoramic Vision. W tym przypadku informacje są wyświetlane bezpośrednio na szybie. Całej szybie. A właściwie to dopiero będą. Bo rozwiązanie zostało zapowiedziane przez bawarską markę jako element platformy Neue Klasse. Platformy, która ma być mocno zdigitalizowana i dedykowana samochodom elektrycznym. Wejdzie ona do użytkowania i stanie się podstawą nowych modeli BMW już w roku 2025.

BMW Panoramic Vision będzie pokazywać informacje interesujące nie tylko dla kierowcy, ale i pasażera. Dlatego technologia ma korzystać z całej szerokości przedniej szyby. Informacje konkretnie będą wyświetlane na nieco przyciemnionym pasku przy dolnym rancie. A to nie koniec. Bo Bawarczycy mówią również o wyższym poziomie jasności i kontrastu pokazywanych komunikatów. To sprawia, że staną się w pełni czytelne zarówno w nocy, jak i w czasie słonecznej pogody w dzień.

Ekrany w autach BMW. Od pierwszego iDrive do ekranu 31,3 cala 8K

Prezentując nowego head-up`a o nazwie Panoramic Vision BMW pielęgnuje długoletnią tradycję stosowania kolejnych ekranów w swoich samochodach. I historia ta na dobre wystartowała w roku 2001, gdy w serii 7 pojawił się dotykowy ekran i system iDrive. Chodziło o unowocześnienie wnętrza, ale też redukcję ilości fizycznych przycisków i możliwość dalszego rozwijania funkcji komfortowych w pojeździe.

Bardzo ważny krok na tej drodze BMW wykonało w kwietniu 2022 roku. To wtedy w nowej serii 7 zaprezentowany został panoramiczny monitor o rozdzielczości 8K. Ekran ma przekątną wynoszącą 31,3 cala i jest rozciągnięty poziomo na niemal całe wnętrze w tylnej części nadwozia. Został dedykowany pasażerom siedzącym na tylnej kanapie.