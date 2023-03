Pościg za pijanym 43-latkiem z Zabrza. Ucieczkę zakończył uderzając w pylon

Jak już od dawna wiadomo, że policjanci z drogówki, szczególnie w poniedziałkowe poranki kontrolują trzeźwość uczestników ruchu. Niestety, niektórzy kierowcy nadal nie potrafią wziąć za siebie odpowiedzialności i wsiadają za kierownicę pod wpływem alkoholu. Jednym z takich delikwentów okazał się pewien 43-latek z Zabrza. Co więcej, postanowił on utrudnić funkcjonariuszom ich rutynowe działania. Na swoje nieszczęście, niezastosowanie się do poleceń stróżów prawa zakończyło się dla niego wizytą w szpitalu.

Pościg zakończony zderzeniem z pylonem cenowym stacji benzynowej

Do zdarzenia doszło tuż przed godz. 7:00 na ulicy Rymera w Zabrzu, kiedy to policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego postanowili zatrzymać do kontroli kierującego Toyotą. Mężczyzna jednak zignorował ich polecenia i zaczął uciekać Drogową Trasą Średnicową w kierunku Katowic. Funkcjonariusze automatycznie rozpoczęli pościg za nieposłusznym kierowcą.

Jak się okazało, nie potrwał on zbyt długo. Po wjechaniu na teren Rudy Śląskiej 43-latek nie opanował auta i uderzył w pylon cenowy przy stacji benzynowej. Siła uderzenia była tak duża, że kierowca został zakleszczony w pojeździe. Aby go wydostać, konieczna była pomoc straży pożarnej.

Szybko okazało się, dlaczego 43-latek uciekał przed policjantami. Po zbadaniu trzeźwości mężczyzny wyszło na jaw, że w jego organizmie krążyło 0,88 promila alkoholu. Wkrótce zabrzanin z urazem nogi i biodra został przetransportowany do szpitala.

Mężczyzna odpowie teraz przed sądem. Grozi mu nawet pięć lat więzienia. Dodatkowo musi się liczyć z wieloletnim zakazem prowadzenia pojazdów, a także grzywną w wysokości do nawet 60 000 zł (wpłacana na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej).

