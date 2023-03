Nie 50 km/h i nie 30 km/h. Kierowcy nie wiedzą, ile można jechać za tym znakiem

Każdy kierowca podczas jazdy jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. Przepisy nie mają co do tego żadnych wątpliwości. Warto jednak pamiętać o tym, że szczególną ostrożnością jest nie tylko obserwowanie drogi i jej otoczenia oraz reagowanie na zagrożenia. To także baczne patrzenie na znaki drogowe. A te czasami bywają pułapką. Bo zdarza się, że choć znak nie jest ograniczeniem prędkości, ograniczenie wyraża. Tak działa np. tablica D-40.

REKLAMA

Zobacz wideo Wjechała w słup, okazało się, że zasłabła za kierownicą. Pomogli inni kierowcy i policjanci

Znak D-40 i ograniczenie prędkości. Ile można jechać?

Zna D-40 "Strefa zamieszkania" informuje kierującego, że wjechał na obszar, na którym realizowany jest intensywny ruch pieszych. Może to być osiedle mieszkaniowe, może to być droga blisko szkoły, a może to być przejazd przez ścisłe centrum miasta. A w takich warunkach prędkość nabiera szczególnego znaczenia. Niska prędkość – warto dodać. Dlatego znak D-40 wprowadza ograniczenie do zaledwie 20 km/h.

Pytanie za 100 pkt. Czy na autostradzie można wyprzedzać z prawej strony?

Strefa zamieszkania to nie tylko ograniczenie prędkości. Zasady znaku D-40

Oczywiście na tym definicja znaku D-40 nie kończy się. Bo wskazuje on również na szereg innych okoliczności, o których kierujący bezwzględnie powinien pamiętać. Poniżej wskazujemy pełną listę.

Ograniczenie prędkości do 20 km/h obowiązuje na terenie całej strefy. Nie odwołuje go skrzyżowanie, a dopiero znak D-41 "Koniec strefy zamieszkania".

Pieszy może korzystać z całej szerokości drogi. A w tym dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi bez opieki osoby starszej.

Pieszy w każdym wypadku pierwszeństwo przed pojazdem.

Pierwszeństwo pieszych sprawia, że drogowcy nie muszą wyznaczać przejść dla pieszych.

Progi spowalniające mogą nie być oznaczone znakami ostrzegawczymi A-11a.

Parkowanie w strefie zamieszkania jest możliwe tylko w miejscach przeznaczonych do tego celu i wskazanych przy pomocy znaków drogowych.

Wewnątrz strefy zamieszkania wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami równorzędnymi.

Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania kierujący włącza się do ruchu. Musi ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom.

Uważaj na znak D-40. Inaczej możesz... stracić prawo jazdy!

Znajomość ograniczeń prędkość obowiązujących w strefie zamieszkania może zaoszczędzić kierowcy sporo nieprzyjemności. Szczególnie w kontekście nowego taryfikatora mandatów i faktu, że nadal istnieje możliwość odebrania mu prawa jazdy! Czarny scenariusz? Wyobraźmy sobie, że kierowca nie zauważył znaku D-40 i dalej porusza się 71 km/h. To po pierwsze oznacza 1500 zł mandatu (3 tys. zł w przypadku recydywy). Po drugie kierujący dostanie aż 15 punktów karnych. Po trzecie straci prawo jazdy na 3 miesiące.