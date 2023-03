Mandat 5 tys. zł dla kierowcy. Wszyscy nim straszą, ale za co jest? Trzeba się postarać

O przepisach, ale też karach dla kierowców szerzej opowiadamy również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Kierowcy od 1 stycznia 2022 roku są przez wszystkich straszeni wizją 5-tysięcznego mandatu. I ta bez wątpienia jest realna. Mówienie o takiej karze w przypadku większości wykroczeń, to jednak raczej przedstawianie możliwości maksymalnie pesymistycznej. Żeby policjant wpisał 5000 zł na mandacie, kierowca najpierw musi się mocno postarać.

Zobacz wideo 30 punktów karnych i 4 tys. złotych mandatu dla pirata drogowego, który przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o 80 km/h

5 tys. zł to w 99 proc. przypadków maksymalna wysokość kary

Na początek jednak nieco teorii. 5 tys. zł to górna kwota mandatu za pojedyncze wykroczenie w 99 proc. przypadków. I to też w przypadku, w którym kodeks wykroczeń lub taryfikator sam sumy nie określa, a zawiera jedynie stwierdzenie mówiące o karze grzywny. Kara grzywny to synonim sumy zawierającej się w przedziale od 20 do 5000 zł. Wyższa kara jest możliwa tak naprawdę w trzech przypadkach. Przede wszystkim wtedy gdy:

mówimy o zbiegu wykroczeń. W razie popełnienia więcej niż jednego wykroczenia, policjanci mogą wpisać na mandacie nawet 6000 zł. Tyle że to nadal muszą być rażące wykroczenia.

mówimy o sytuacji, w której właściciel pojazdu nie chce ujawnić danych osoby, której w określonym czasie powierzył pojazd. W takim scenariuszu i przy maksymalnie pesymistycznym zbiegu okoliczności, właściciel może dostać nawet 8 tys. grzywny.

policjanci wypiszą nie jeden, a kilka mandatów w czasie jednej kontroli drogowej. To technika, która przy bardzo drastycznych wykroczeniach pozwala na bicie pięciocyfrowych rekordów. I tych nie brakuje. W Górze Kalwarii kierujący dostał 16 tys. zł mandatów.

Na OPP kierowcy panikują. Ile można jechać bez mandatu? Często szybciej

Kiedy kierowca może dostać 5 tys. zł mandatu?

No dobrze, a więc kiedy możliwe jest otrzymanie 5 tys. zł mandatu? Poniżej przygotowaliśmy kilka hipotetycznych przykładów.

5 tys. zł mandatu i 15 punktów karnych dostanie kierowca, który przekroczy prędkość o co najmniej 71 km/h. I to też pod warunkiem, że popełni to wykroczenie w ramach recydywy drogowej. Jeżeli prędkość przekroczy w terenie zabudowanym, straci również prawo jazdy na 3 miesiące. Nawet 5 tys. zł mandatu dostanie kierujący, który będzie prowadził pojazd bez prawa jazdy lub koniecznych uprawnień (ma np. kat. B, ale prowadzi ciężarówkę). Tyle że tak wysoka kara możliwa jest raczej w przypadku powtórnego czynu. Minimalna granica kary wyznaczona przez prawo to 1500 zł. Możliwe jest wlepienie 5 tys. zł grzywny za kolizję. Wtedy policjant wylicza mandat w taki sposób, że to 1000 zł za stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, dopisuje karę za wykroczenie, które wypełniło znamię zagrożenia.

Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Każdy z powyższych przykładów dotyczy nie zwykłego wykroczenia, a raczej drastycznego braku poszanowania dla przepisów. To wtedy kara może się stać naprawdę wysoka.