Kierowca musi znać "B", "E", kółka i kwadraty. Oznaczenia na stacji nie są trudne

Już ponad cztery lata temu na stacjach paliw pojawiły się nowe oznaczenia na dystrybutorach. To efekt wdrażania europejskiej dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dyrektywa ta ma na celu m.in. zapewnienie jasnej i spójnej informacji dla klientów na temat kompatybilności paliwa z ich samochodem. Większość kierowców zdążyła już do tych oznaczeń przywyknąć, ale nie wszyscy wiedzą co dokładnie oznaczają oraz jakie rodzaje paliw występują w Polsce.

Rodzaje benzyny w Europie

benzyna bezołowiowa E5,

benzyna bezołowiowa E10

paliwo etanolowe E85

Rodzaje oleju napędowego w Europie

olej napędowy B7,

olej napędowy B10,

olej napędowy B20/B30,

olej napędowy B100.

Rodzaje paliw gazowych dostępne w Europie

skroplony gaz węglowodorowy LPG,

sprężony gaz ziemny / ciekły gaz ziemny CNG/LNG,

wodór.

Co oznacza E5 i B7?

Litera E oznacza "etanol", a stojąca przy niej liczba oznacza maksymalny objętościowy udział etanolu w paliwie, wyrażony w procentach. W skrócie E5 oznacza benzynę zawierającą maksymalnie 5 proc. objętości etanolu.

Litera B oznacza "biodiesel", a stojąca przy niej liczba oznacza maksymalny objętościowy udział biodiesla w paliwie, wyrażony w procentach. W skrócie B7 oznacza olej napędowy zawięrający maksymalnie 7 proc. objętości biodiesla.

Co to jest biodiesel i po co w benzynie etanol?

Stoi za tym ekologia. Celem jest rozwój rynku paliw alternatywnych, czyli takich, które nie pochodzą z surowej ropy naftowej i mogą przyczynić się do zwiększenia ekologiczności sektora transportu. Takimi paliwami są właśnie biodiesel i etanol. Biodiesel powstaje z olejów roślinnych z metanolem lub jest produkowany z oleju rzepakowego. W porównaniu do tradycyjnego oleju napędowego zawiera mniej siarki, zmniejsza emisję dwutlenku węgla oraz zapewnia dobre własności smarne. Jest jednak mniej energetyczny. Natomiast etanol jako dodatek do benzyny otrzymywany jest z biomasy.

Kółko, kwadrat, romb

Aby ułatwić rozróżnianie paliw, objaśnione wyżej symbole znajdują się wewnątrz odpowiedniego kształtu. Dla benzyn będzie to kółko, dla olejów napędowych kwadrat, a dla paliw gazowych będzie to romb.

Co oznacza Pb95 i Pb98 oraz co to jest liczba oktanowa?

Pb to symbol chemiczny ołowiu. Gdy występuje na dystrybutorze lub pistolecie do tankowania, jest przeważnie przekreślony. Wynika to z faktu, że występująca na stacjach benzyna jest bezołowiowa. Oznaczanie benzyny symbolem "Pb" może więc wprowadzać w błąd i może być uznawane za niepoprawne. Stosowanie ołowiu jako dodatku do benzyny jest nielegalne na całym świecie.

95 i 98 opisują liczbę oktanową benzyny, a dokładnie badawczą liczbę oktanową RON (Research Octane Number). To dlatego na klapkach wlewu paliwa często można znaleźć napis "RON 95". Liczba oktanowa określa odporność paliwa na spalanie stukowe, które jest niepożądane w silnikach benzynowych. Im wyższa jest liczba oktanowa, tym bardziej odporne jest paliwo.

Oznaczenia paliw źródło: gov.pl