Ceny paliw znowu w górę! Sytuacja nie nastraja optymistycznie

Kierowców na pewno nie ucieszą informacje płynące z raportu przygotowanego przez portal e-petrol.pl. Wynika z niego, że w ciągu tygodnia ceny paliw wyraźnie wzrosły. Co prawda, nie są to kolosalne różnice, jednak nic nie wskazuje na to, żeby tendencja wzrostowa miała w najbliższym czasie ustać.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez e-petrol.pl (stan na 1 lutego 2023 roku), największy wzrost cen odnotowano w przypadku benzyny. Aktualnie za litr "95-tki" musimy zapłacić ok. 6,68 zł, gdy jeszcze tydzień cena plasowała się na poziomie 6,59 zł. W przypadku benzyny 98 średnia stawka za litr wynosi 7,39 zł (poprzednio 7,34 zł za litr).

W przypadku oleju napędowego również odnotowano wzrost, jednak nie jest on tak spektakularny. Cena za litr to aktualnie 7,65 zł, podczas gdy w zeszłym tygodniu było to 7,62 zł.

Powody do niezadowolenia mają także kierowcy aut z instalacją LPG. Średnia cena gazu plasuje się na poziomie 3,25 zł za litr - jeszcze tydzień temu za litr trzeba było zapłacić 3,20 zł. Właśnie w przypadku autogazu wzrost cen jest najbardziej dotkliwy. Biorąc pod uwagę ceny na początku roku, które oscylowały na granicy 3 złotych, sytuacja wydaje się naprawdę zła.

