75-calowy telewizor w Chargerze. No way! To nie mogło się udać

Przez sieć praktycznie każdego tygodnia przetaczają się kolejne wirale, robiące zawrotną karierę. Dziś mamy dla was filmik nieco bardziej motoryzacyjny. Ten opowiada historię pewnego Amerykanina, który udał się do sklepu z elektronika i kupił w nim nowy, wielki telewizor. Historia zaczyna się dobrze. Prawdopodobnie nie ma jednak happy endu.

75-calowy telewizor pokonał praktyczność Dodge`a Chargera

75-calowy, płaski telewizor. To brzmi dumnie i imponująco! Pewnie z takimi myślami w głowie Amerykanin opuszczał sklep. Za rogiem czekało na niego jednak rozczarowanie. A właściwie to nie za rogiem, a raczej na parkingu. Bo wtedy okazało się, że choć kierowca dobrał odbiornik wielkością do ściany w salonie w swoim mieszkaniu, niestety nie dobrał urządzenia do rozmiaru swojego auta. Do sklepu przyjechał Dodgem Chargerem. Karton z telewizorem nie zmieścił się ani w bagażniku pojazdu, ani na tylnej kanapie. I to pomimo usilnych prób.

Dodge Charger nie jest małym autem. To sedan segmentu E, a więc konkurent takich modeli, jak BMW serii 5, Audi A6 czy Mercedes klasy E. Tyle że nadal ma nadwozie sedan. Być może kombi lepiej by sobie poradziło podczas transportu tak dużego telewizora.

W bagażniku? Nie. W kabinie? Też nie. No to na klapie bagażnika!

Próby upchnięcia telewizora do auta spełzły na niczym. Amerykanin ewidentnie nie chciał się jednak poddawać. Powiemy więcej, postanowił rozwiązać ten problem tu i teraz oraz własnymi siłami. Wpadł zatem na mocno oryginalny pomysł. Wziął karton z 75-calowym telewizorem i po prostu... położył go na klapie bagażnika. Nie zamocował go za pomocą żadnych linek, a jedynie zahaczył o spojler na klapie bagażnika. I tym samym został gwiazdą internetów. Nagranie w serwisie TikTok do tej pory udostępniło prawie 18 tys. osób. 48 tys. dało mu lajka.

Choć filmik był nagrany w Stanach Zjednoczonych, niestety happy endu raczej nie będzie. Telewizor nonszalancko położony na klapie bagażnika z pewnością spadnie na pierwszym zakręcie. Ewentualnie zostanie strącony przez jadące obok auto. I w ten sposób zakończy swój żywot zanim ten tak naprawdę jeszcze się zaczął.

Być może i porażka, ale ujmująca! Doceniamy to, że pan nie wpadł w szał

W tym filmiku są dwie rzeczy, które mogą naprawdę chwycić za serce. Pierwszą jest upór, z którym Amerykanin próbował upchnąć 75-calowy telewizor do swojego Dodge`a Chargera. Przeanalizował wszystkie opcje. No może poza dojściem do wniosku jeszcze przed zakupem, że urządzenie w aucie się nie zmieści... W końcu znalazł jednak rozwiązanie. Wątpliwe, ale zawsze rozwiązanie. Po drugie ujmujące jest to, że pomimo nieudanych prób, Amerykanin nie stracił dobrego humoru. Nie bluźnił, nie machał rękami i nie stał się agresywny. Zachował prawie stoicki spokój.