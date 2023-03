Toyota Aygo X Undercover zadebiutowała na pokazie kolekcji Uundercover Fall 2023 podczas Tygodnia Mody w Paryżu. Ta wyjątkowa wersja wyposażenia samochodu trafi do sprzedaży, ale zostanie ograniczona do 5000 egzemplarzy.

Kompozycja kolorystyczna nadwozia to unikalne połączenie dwóch tonacji szarości z akcentami w odcieniu koralowym. Elementy te znajdziemy na zderzakach, czarnych 18-calowych aluminiowych felgach oraz we wnętrzu. Kabina wyróżnia się tapicerkami z logotypem Undercover i dywanikami o specjalnym wzorze z monogramem. Wsiadając do samochodu, po bokach dachu można zauważyć ozdobne elementy z hasłem Chaos / Balance.

Odkąd Toyota Aygo po raz pierwszy pojawiła się na rynku w 2005 roku, jest nie tylko najbardziej przystępnym samochodem Toyoty w Europie, ale jednocześnie zwraca uwagę młodzieńczym, stylowym charakterem. Te cechy przyciągnęły do Toyoty wielu nowych klientów.

Od 2022 roku w sprzedaży dostępna jest trzecia generacja samochodu, w którym zmieniono nadwozie z hatchbacka na crossovera. Pojazd ma większe wymiary w stosunku do poprzednika (jest o 235 mm dłuższy, o 125 mm szerszy, ma o 90 mm większy rozstaw osi) i za sprawą lifestylowego charakteru dobrze wpisuje się w upodobania nowego pokolenia kierowców.

Do napędu Aygo X służy tylko jedna jednostka benzynowa. Pod maską pracuje silnik 1.0 VVT-i o mocy 72 KM. Może być on zestawiony ze skrzynią manualną lub automatyczną, a napęd trafia na przednią oś. Auto na przyspieszenie od 0 do 100 km/h potrzebuje prawie 15 sekund i rozpędza się do prędkości dochodzącej do blisko 160 km/h.

