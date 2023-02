Xavier Martinet, szef marketingu i sprzedaży Dacii w wywiadzie udzielonym redakcji Auto Świata przekazał, że marka nie ma zamiaru rezygnować z produkcji aut z silnikami spalinowymi. Co więcej, będzie się ich trzymać tak długo, jak tylko pozwoli na to rynek i prawo. To nie wszystko.

