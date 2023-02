Tłuste fury na tłusty czwartek, czyli zaglądamy polskim milionerom do garaży

Jak się okazuje, sprzedaż Bentleya, Ferrari, czy Rolls-Royce'a w Polsce miała się w ubiegłym roku całkiem dobrze. Prawdziwe rekordy jednak biło Porsche. Co prawda marka z Zuffenhausen w naszym zestawieniu wygląda na ubogiego kuzyna, ale tu wolumeny sprzedaży dobrze pokazują zasobność portfeli polskich kierowców. Koniec końców w salonach Porsche trzeba naprawdę sporo wydać, a nierzadko trafiają się modele skonfigurowane w cenie oscylującej wokół miliona złotych. Wystarczy tylko wspomnieć, że Polacy zamówili trzy razy więcej modeli 911 niż znacznie tańszej 718-stki.

W 2022 roku nad Wisłą znalazło się blisko 3 tys. chętnych na zakup nowego Porsche. Dla porównania w tym czasie znacznie bardziej przystępne cenowo Suzuki sprzedało nieco ponad 5 tys. szt. samochodów, a Nissan ok. 6 tys. aut.

Tak jak już wspominaliśmy, Porsche w naszym zestawieniu to raczej jedynie przystawka do najbardziej wykwintnych pączków, który serwują nam Bentley, Rolls-Royce czy Lamborghini. A więc o jakie wyjątkowe samochody wzbogaciły się polskie ulice w 2022 roku?

Rolls-Royce – 7 naprawdę tłustych brytyjskich pączków

Rolls-Royce Ghost Black Badge Rolls-Royce

W 2022 roku polskie urzędy zarejestrowały siedem nowych samochodów Rolls-Royce, w tym trzy ekskluzywne SUV-y Cullinan oraz cztery Ghosty. Jakie są ceny takich aut? Próżno szukać na stronach cenników, bo wszystkie auta to indywidualnie konfigurowane działa sztuki użytkowej. Klienci mają pełną dowolność, a fabryka RR stara się spełnić najdziwniejsze nawet zachcianki klientów. To oznacza jedno – mówiąc o cenach, można użyć angielskiego powiedzenia: "The sky is the limit". Wiadomo jednak, że na Ghosta trzeba przygotować co najmniej 1,4 mln zł, ale z powodzeniem cena może poszybować nawet do ponad 3 mln złotych. Z kolei na bazową wersję RR Cullinan potrzebne jest co najmniej 1,5 mln zł.

McLaren – 9 szybkich "Yum Yumów"

McLaren 765LT McLaren

McLaren nie był rozchwytywany, ale trzeba przyznać, że w naszym kraju większym wzięciem cieszą się Ferrari i Lamborghini. W 2022 roku sprzedano nad Wisłą zaledwie dziewięć McLarenów, w tym po jednej sztuce: 600LT Spider i Artura, po dwie sztuki 720S Coupe i 720S Spider oraz trzy sztuki najdroższego i najszybszego w tym zestawieniu 765LT Spidera. Tu cena bazowa zaczyna się od blisko 1,9 mln złotych. Dla porównania Artura kosztowała w 2022 nieco ponad 1,5 mln złotych, a ceny 720S startowały od niespełna 1,4 mln złotych.

Aston Martin – 24 arystokratyczne pączki od Bonda

Aston Martin DBX Aston Martin

Aston Martin to kwintesencja brytyjskiej motoryzacji od lat kojarząca się z przygodami Bonda. Wyjątkowość modeli Astona, bez względu na to, ile z niej dziś zostało, od lat podkreśla cena modeli brytyjskiej marki. W 2022 roku polscy klienci najczęściej wybierali SUV DBX (14 szt.), za który trzeba było zapłacić w granicach miliona złotych (nieoficjalne dane). Podobnie ponad milion złotych kosztował zjawiskowy DB11 (3 sprzedane szt.). Z polskich salonów wyjechało też pięć DBS-ów i cztery Vantage.

Lamborghini – 48 byczych pączków

Kuba Wojewódzki i Lamborghini Urus Instagram/kuba_wojewodzki_official

Odwieczny rywal Ferrari zawsze był wyjątkowy i porównywalnie drogi. W 2022 roku zarejestrowano w Polsce 48 nowych "Lambo". Najwięcej było Urusów (22 szt.), czyli szybkich i efektownych SUV-ów, którym swego czasu jeździł Kuba Wojewódzki. Oprócz tego na polskie drogi w 2022 roku wyjechało 21 Huracanów i pięć Aventadorów.

Ferrari – 80 tłustych włoskich Bomboloni

Ferrari F8 Tributo Ferrari

Ferrari staje się ulubioną ultrasportową marką bogatych Polaków, o czym świadczy wynik sprzedaży w 2022 roku. Wśród 80 zarejestrowanych w ubiegłym roku samochodów rodem z Maranello było aż 27 sztuk F8 Tributo/Spider. Nabywców nad Wisłą znalazło też po 12 sztuk modeli Roma i 812 oraz 11 szt. SF90. Sprzedano też po dziewięć sztuk Portofino i 296 GTB/GTS. Ceny? Roma to wydatek co najmniej 260 tys. euro, a 296 GTB/GTS 320 tys. euro. Na najpopularniejsze w Polsce F8 Tributo i Spider trzeba było przygotować (model zniknął z cenników) co najmniej 280-290 tys. euro.

Bentley – 88 pączków lubianych przez piłkarzy

Robert Lewandowski i jego Bentley Continental GT Speed Convertible Fot. _rl9 / Instagram

Bentley to ultraluksusowa marka, lubiana wśród milionerów i piłkarzy. Ceny są tu nieco bardziej przystępne niż w salonach Rolls-Royce'a, jednak liczone są raczej w milionach niż tysiącach. Tu także wymyślne konfiguracje mogą wywindować cenę w odległe krańce galaktyki. W 2022 roku w Polsce największym powodzeniem cieszył się model Continental GT (40 sprzedanych szt.), następna w kolejności była limuzyna Continental Flying Spur (18 aut) i SUV Bentayga (14 szt.).