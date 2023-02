Ten Camaro nazywa się Fenix. Jest restomodem

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Restomody są ostatnio na czasie. Przykładem niech będzie odnowiony Chevrolet Camaro z 1969 r., powołanym do życia przez firmę Sean Smith Designs. Nazywa się Fenix.

Auto zostało zaprezentowane podczas Grand National Roadster Show 2023 w Pomona w Kalifornii i zwraca na siebie uwagę.

Nadwozie Fenixa zdobi srebrny lakier. Do tego wykonano różne nowe panele nadwozia, w tym nowy przedni pas ze światłami drogowymi i splitterem. Zmieniono grill, a także wstawiono nowe reflektory i subtelne winglety na zewnętrznych krawędziach splittera.

Jeśli chodzi o tył, zaprojektowano nowe światła, które zostały obrobione w 3D. Zadbano również o to, aby elementów pionowych było jak najmniej, co wizualnie poszerza auto. Inne zewnętrzne akcenty Camaro to nowe drzwi i klamki, a także różne akcenty wykończone w kolorze Liquid Champagne i satynowym Charcoal Grey.

Podstawą samochodu jest nowe podwozie Fast Track z Roadster Shop, które zawiera elementy z Corvette C7. Istnieją również sześciotłoczkowe zaciski Baer i 14-calowe tarcze na wszystkich czterech kołach. Auto wyposażono również w opony Michelin Pilot Sport 4.

Wewnątrz znajduje się zupełnie nowa deska rozdzielcza oraz tapicerka wykończona skórą Charcoal Grey i Crème.

Pod maską wsadzono silnik LS7 V8 firmy Wegner Motorsports, który wytwarza 1196 KM i jest połączony z sześciobiegową skrzynią biegów Tremec T56 napędzającą tylne koła.