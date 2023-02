Poszerzenie A1 Toruń - Włocławek coraz bliżej. Otworzono oferty

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Na początku stycznia ogłoszono drugi przetarg na opracowanie dokumentacji dla poszerzenia autostrady A1 pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. Poprzedni, z jesieni zeszłego roku, zakończył się unieważnieniem. Właśnie otworzono oferty.

Zobacz wideo Kierowca zawrócił w tunelu i jechał pod prąd. źródło: GDDKiA

Po zmianach, w drugim przetargu oferty złożyło aż dziewięciu wykonawców (w pierwszym postępowaniu tylko jeden), a proponowane kwoty są znacznie bliższe budżetowi GDDKiA, który wynosi 2.415.900 zł brutto. Wspomniane firmy to:

VOESSING POLSKA – 2.976.600 zł,

TRAKT – 3.327.150 zł,

IVIA – 3.628.500 zł,

EUROPROJEKT GDAŃSK – 3.637.110 zł,

LH ENGINEERING – 4.071.300 zł,

MULTICONSULT POLSKA – 4.857.270 zł,

VALUE ENGINEERING – 5.345.580 zł,

TRANSPROJEKT GDAŃSKI – 5.387.400 zł,

MOSTY KATOWICE – 6.396.000 zł.

Teraz GDDKiA przyjrzy się każdej ofercie, co w efekcie ma wytypować przyszłego zleceniobiorcę.

Dobra wiadomość dla kierowców. Rząd obiecuje 256 km nowych dróg w 2023 roku

Wykonawca zlecenia, będzie musiał opracować dokumentację do wniosku o DŚU dla poszerzenia autostrady A1. Uzyskanie tej decyzji otworzy drogę do realizacji zadania. Docelowo rozbudowa o trzeci pas w obie strony obejmie około 35 km autostrady A1 od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.

Jak większość tego typu inwestycji, głównym zadaniem poszerzenia będzie zwiększenie przepustowości oraz poprawa bezpieczeństwa.