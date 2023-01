Dobra wiadomość dla kierowców. Rząd obiecuje 256 km nowych dróg w 2023 roku

Na ten rok zaplanowano zakończenie prac na 50-kilometrowym odcinku autostrady A18. Kierowcy będą mogli korzystać z całego przebiegu trasy - od granicy z Niemcami do autostrady A4. Drogowcy mają w planach oddać do ruchu ponad 190 km dróg ekspresowych. Kierowcy skorzystają z odcinków S3, S7, S11, S14, S17, S52 oraz S61 w ciągu trasy Via Baltica.

REKLAMA

Więcej informacji z rynku motoryzacyjnego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Kluczową inwestycją jest zakończenie budowy tunelu drogowego pod Świną, który połączy wyspy Wolin i Uznam w Świnoujściu. Nowa trasa o długości 3,2 km (w tym 1,5 km tunelu) zostanie oddana do użytku już w maju 2023 roku.

Resort zaznaczył w komunikacie, że kierowcy będą mogli skorzystać z trzech nowych odcinków trasy S61:

Ełk Południe – Kalinowo,

Podborze – Śniadowo,

Łomża Zachód - Łomża Południe.

Jeszcze więcej nowych dróg w Polsce. Drogowcy wybudują 260 km w 2023 r. [LISTA]

Inwestycje zaplanowane na drogach krajowych będą realizowane z funduszy Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (RPBDK), przyjętego przez Radę Ministrów 13 grudnia 2022 r. Drugim projektem jest Program budowy 100 obwodnic (PB100).

W ramach RPBDK do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) objęto inwestycje o łącznej wartości 294 mld. Drugi program operuje budżetem na poziomie ok. 28 mld zł, co pozwoli na realizację 100 inwestycji o łącznej długości ok. 820 km.

W najbliższym czasie planujemy ogłoszenie przetargów na poszerzenie autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą o trzeci pas, a na odcinku najbliżej stolicy o czwarty pas ruchu na obu kierunkach. Uruchomione zostaną także postępowania przetargowe dla odcinków drogi ekspresowej S74 od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego aż do fragmentu tej trasy Przełom/Mniów – Kielce, a także od Cedzyny do początku obwodnicy Opatowa

- poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Resort infrastruktury i generalna dyrekcja planują organizację przetargów na odcinki dróg ekspresowych S7 Czosnów - Kiełpin oraz S11 Bobolice – Szczecinek. Na ten rok zaplanowano ogłoszenie przetargów na 480 km dróg w ramach RPBDK i 85 km w ramach PB100.

W tym roku zostaną zawarte kontrakty na kluczowe odcinki następujących dróg ekspresowych:

S7 Czosnów – Kiełpin,

S10 Toruń Zachód – Toruń Południe,

S11 Bobolice – Szczecinek,

S12 od Piasków do granicy z Ukrainą,

S16 Olsztyn – Biskupiec,

S17 Piaski – Zamość,

S19 Jawornik – Domaradz,

S74 pomiędzy granicą województw łódzkiego i świętokrzyskiego a obwodnicą Opatowa.

Oprócz tego, w 2023 roku zaplanowano zawarcie umów na realizację obwodnic Dzwoli, Gorajca i Gąsek.

2022 rok przyniósł kierowcom wiele odcinków dróg, które pozwoliły na stworzenie wygodnych ciągów komunikacyjnych. Dzięki ukończeniu dwóch odcinków S19 kierowcy mogą już korzystać z drogi ekspresowej od Rzeszowa do Lublina, a dzięki S17 także do stolicy. Jedną z najważniejszych dróg oddanych do ruchu w ubiegłym roku jest bez wątpienia Trasa Kaszubska, czyli S6 na odcinku od Gdyni do Bożepola Wielkiego. Kierowcy mogą korzystać z całego przebiegu autostrady A1, a także z S7 od Płońska aż do Trójmiasta. Oddany do użytkowania został także tunel drogowy na trasie łączącej Kraków z Zakopanem, wydrążony pod górą Luboń Mały w ciągu drogi ekspresowej S7

- podsumował minister Andrzej Adamczyk.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że w ubiegłym roku powstało łącznie 322 km nowych dróg: 46 km autostrad, 221 km dróg ekspresowych, blisko 55 km dróg klasy GP (główne ruchu przyspieszonego), w tym dwóch obwodnic zrealizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic.