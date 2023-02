Francuzi górą po 14 latach. Niemiecki model wielkim przegranym

W 2007 roku peugeot 207 zdobył tytuł najpopularniejszego samochodu w Europie. Przez kolejne 14 lat volkswagen golf zdominował rankingi sprzedaży na Starym Kontynencie. Dopiero w 2022 roku przyszedł czas na zmianę na pozycji lidera. Niemiecki kompakt zaliczył bolesny upadek z podium, aż na piąte miejsce.

Jak wynika z danych prezentowanych przez Jato Dynamics, sprzedaż samochodów w Europie zmniejszyła się w 2022 roku. Przez dwanaście miesięcy zarejestrowano zaledwie 11 309 310 nowych pojazdów, czyli o 4,1 proc. mniej niż w 2021 r. Problemy z dostępnością pojazdów były spowodowane najpierw pandemią, a później wojną na Ukrainie. Równolegle pojawił się kryzys energetyczny, a wraz z nim galopująca inflacja.

Wyniki sprzedaży przed wybuchem pandemii, w 2019 roku, były wyższe o 29 proc. niż w 2022 roku. Przekładając to na wartości bezwzględne – to o 4,5 mln więcej samochodów. Porównując wyniki na przestrzeni kilku ostatnich dekad, rynek w Europie skurczył się w ubiegłym roku do poziomu sprzed 37 lat.

Ranking sprzedaży nowych marek samochodów w 2022 r.

W rankingu sprzedaży marek volkswagen utrzymał prowadzenie. W ubiegłym roku sprzedano 1,98 mln nowych samochodów ze znaczkiem "VW". To jedyna marka w Europie, której udało się przebić poziom miliona sprzedanych egzemplarzy. Mimo to, firma zaliczyła mocny spadek.

Na drugim miejscu, zaliczając dużą stratę do konkurencji, ale duży wzrost r/r, ulokowała się toyota. Duży awans zaliczył mercedes, wskakując na trzecią pozycję z szóstego miejsca. Tuż za podium, z minimalną stratą, wylądowało bmw do konkurencji z Niemiec.

Volkswagen - 1 198 926 szt. (-6 proc.) Toyota: 766 227 szt. (+8 proc.) Mercedes: 647 880 szt. (+1 proc.) BMW: 646 526 szt. (-5 proc.) Peugeot: 623 825 szt. (-15 proc.) Audi: 614 276 szt. (+3 proc.) Renault: 584 804 szt. (-14 proc.) Ford: 548 045 szt. (-1 proc.) Skoda: 538 003 szt. (-9 proc.) Kia: 537 tys. 508 szt. (+7 proc.)

W pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się marek w Europie, największy spadek zanotował peugeot, minus 15 proc. Tymczasem w kolejnym rankingu, francuska marka zdetronizowała wieloletniego lidera.

Ranking sprzedaży nowych modeli samochodów 2022 r.

Peugeot 208 jest wielkim wygranym w ubiegłorocznym rankingu sprzedaży nowych modeli. Francuski maluch przeskoczył volkswagena golfa, który dominował w zestawieniu od 2007 roku. Niemiecki kompakt wypadł z podium aż na piąte miejsce.

Symboliczną zmianę warty z golfem w ramach Volkswagena zaliczył t-roc, który znalazł się na trzecim miejscu zestawienia. Drugie miejsce na podium należy do popularnej (również w Polsce) dacii sandero.