Lexus się chwali. Wzrost rejestracji, a liderem NX

Lexus to marka premium, która chociaż była popularna, to jednak trochę odstawała od niemieckiej konkurencji. Teraz jednak mogą być zadowoleni.

W pierwszych 31 dniach 2023 roku zarejestrowano w Polsce 943 Lexusy. To wzrost aż o 231 proc. w porównaniu z pierwszym miesiącem 2022 roku. Wzrost Lexusa jest najwyższy spośród dziesięciu czołowych marek premium w Polsce, a także zdecydowanie wyższy niż całego rynku premium, który urósł o 33 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu w roku minionym. Udział marki w rynku premium wyniósł w styczniu aż 13,2 proc., co dało czwartą lokatę.

Najpopularniejszy okazał się Lexus NX. Na polskie drogi wyjechały 544 egzemplarze hybrydowego SUV-a. Lexus NX jest liderem bardzo konkurencyjnego segmentu D-SUV Premium. Co piąte zarejestrowane auto tej klasy w styczniu to właśnie model Lexusa (21,2 proc. udziału).

SUV-y i crossovery w kolejnym już roku napędzają sprzedaż Lexusa w Polsce. W styczniu 2023 roku auta z takimi nadwoziami stanowiły aż 91 proc. wszystkich rejestracji marki. Za ponad połowę wyniku odpowiada model NX, ale duże wzrosty zanotowały UX i RX.

W styczniu salony Lexusa opuściły 162 egzemplarze flagowego SUV-a marki – RX. To wzrost o 88 proc. w porównaniu ze styczniem 2022 roku. Lexus RX ma 14,6 proc. udziału w swojej klasie.

Co się tyczy Lexusa UX, to w styczniu zarejestrowano 155 egzemplarzy tego auta, co dało drugą lokatę i 17,9 proc. udziału w segmencie C-SUV Premium. UX zanotował wzrost rejestracji rok do roku o 104 proc.

W segmencie E Premium na trzecim miejscu sklasyfikowano Lexusa ES. W styczniu zarejestrowano 70 egzemplarzy limuzyny z hybrydowym napędem, co przełożyło się na 11,5 proc. udziału w klasie.

Mamy jednak początek roku. Dopiero za 11 miesięcy okaże się czy Lexus poprawił ogólnie swój wynik i utrzymał pozycję lidera, w niektórych segmentach.