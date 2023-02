Czym jest transport kabotażowy? Warto to wiedzieć

Więcej transportowych ciekawostek znajdziesz również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Kierowcy nie muszą być spedycyjnymi specjalistami. Zatem mogą nie wiedzieć czym różni się standardowy transport od transportu kabotażowego. A pojęcie to staje się coraz bardziej popularne w rzeczywistości europejskiej. Ba, znalazło nawet unormowanie prawne. To jest realizowane na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z 2009 roku.

Na czym polega kabotaż?

Żeby transport można było nazwać kabotażowym, muszą wystąpić dwa elementy. Mowa o:

firma transportowa musi przyjąć zlecenie przewozu towarów z jednego do drugiego kraju,

po całkowitym lub częściowym rozładowaniu ładunku w punkcie docelowym, może przyjąć kolejne zlecenie zakładające transport innego towaru między miastami w kraju docelowym lub z innego państwa niż docelowe.

Kabotaż i ramy czasowe. Jakie są ograniczenia?

W przypadku kabotażu kluczowe są też ramy czasowe. Przepisy mówią o tym, że transport taki musi się zakończyć maksymalnie 7 dni po dostarczeniu towaru docelowego. Jeżeli kabotaż jest realizowany w ramach jednego kraju, w ciągu 7 dni firma może zrealizować nawet 3 zlecenia kabotażowe. Gdy odbywa się z innego państwa niż kraj rozładunku towaru pierwotnego, nie może się rozpocząć później niż 3 dni po przekroczeniu granicy drugiego z państw i musi się zakończyć po maksymalnie 7 dniach od dostawy towaru pierwotnego. W takim przypadku możliwy jest tylko jeden przewóz.

Czemu kabotaż jest tak ważny dla UE?

Skoro kabotaż uzyskał unormowanie prawne, musi być uznawany przez unijnych włodarzy za kluczowy. Czemu? Przynosi bowiem potężną zaletę. Pozwala na minimalizowanie pustych przebiegów ciężarówkami. Pojazd po rozładunku może zabrać dodatkowy towar i trasą powrotną zrealizować dodatkowy przewóz. To oznacza niższą jednostkową emisję szkodliwych związków do atmosfery w przeliczeniu na tonaż transportu, a do tego możliwość potęgowania zysku przez przedsiębiorstwo.

Warunki do kabotażu stawiane przed firmą transportową

Aby firma transportowa mogła realizować kabotaże, musi spełnić kilka warunków formalnych. Konieczne jest:

wpisanie do działalności zarobkowego, drogowego przewozu rzeczy i zarejestrowanie działalności na terenie jednego z krajów członkowskich UE lub EFTA (czyli Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

posiadanie licencji transportowej na przewozy międzynarodowe.

Transport kabotażowy można realizować zarówno pojazdami ciężarowymi czy tirami, jak i autami dostawczymi o DMC niższym niż 3,5 tony.