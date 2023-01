Pociąg czy samochód - co wychodzi taniej? Sprawdzamy po podwyżkach w PKP

Transport zbiorowy zawsze kojarzył się jako tańsza alternatywa dla transportu osobistego. Zwłaszcza przy tak wysokich cenach paliw, z jakimi mamy obecnie do czynienia. Jeszcze przed podwyżkami cen biletów, na niektórych trasach podróż samochodem mogła być bardziej opłacalna, zwłaszcza kiedy podróżujemy we dwójkę lub więcej osób. Jak sytuacja wygląda teraz?

W naszym porównaniu uwzględniliśmy dwa rodzaje aut. Pierwsze, opisane jako "mały samochód", w założeniu zużywa 7 litrów benzyny na 100 kilometrów. Druga opcja, czyli "duży samochód", zużywa 10 l/100 km tego samego paliwa. Cenę jednego litra benzyny przyjęliśmy w wysokości 6,69 zł. Wybraliśmy kilka popularnych połączeń i porównaliśmy koszty podróży.

Warszawa - Kraków

Na tej trasie możemy skorzystać z Pendolino (EIP) oraz z tańszych pociągów Intercity (IC). Pierwsza opcja oznacza wydatek 199 zł w drugiej klasie oraz 304 zł podróżując pierwszą klasą. Odległość między tymi miastami wynosi ok. 290 km. Pokonanie jej małym samochodem będzie nas kosztować 136 zł, natomiast w przypadku dużego samochodu koszt wzrośnie do 194 zł.

Warszawa - Poznań

Na tej trasie możemy wybrać pociąg IC lub o pół godziny szybszy EIC. W wolniejszym pociągu za podróż drugą klasą trzeba zapłacić 65,45 zł, a za pierwszą 101 zł. Druga opcja jest znacznie droższa. 175 zł za drugą klasę oraz 249 zł za pierwszą. 340 kilometrów dzielące oba miasta można pokonać małym samochodem za 159 zł, a dużym za 227 zł.

Warszawa - Białystok

Na tej trasie dostępny jest tylko pociąg IC, za którego trzeba zapłacić 41,30 zł w drugiej klasie oraz 78 zł w klasie pierwszej. Odległość między Warszawą i Białymstokiem wynosi 200 kilometrów. Przejechanie jej małym samochodem będzie nas kosztować 94 zł, natomiast dużym - 134 zł.

Warszawa - Gdańsk

To jedno z najbardziej obleganych połączeń PKP. Ceny za bilety na pociągi Pendolino są takie same jak dla połączenia z Krakowem. 199 i 304 zł w zależności od klasy. Tańsza alternatywa w postaci pociągów IC to wydatek 43,45 zł w drugiej klasie oraz 104 zł w pierwszej. Wybierając bezpłatny odcinek drogi z Warszawy do Gdańska, na podróż autem wydamy 159 lub 227 zł.

Warszawa - Wrocław

Wybierając pociąg IC z Warszawy do Wrocławia, zapłacimy, w zależności od klasy, 82 lub 107 zł. Ceny biletów na Pendolino znów są takie same jak poprzednio, czyli 199 i 304 zł. Z Warszawy do Wrocławia jest ok. 355 kilometrów. Przejechanie ich małym samochodem będzie kosztować 166 zł, a dużym - 237 zł.

Rzeszów - Lublin

To najkrótsze połączenie w naszym zestawieniu. Bilety na pociąg IC kosztują 36,30 oraz 86 zł w zależności od klasy. Miasta dzieli ok. 177 kilometrów. Odległość tę pokonamy małym samochodem za 83 zł, a dużym za 118 zł.

Koszt przejechania jednego kilometra

Podróżując oszczędniejszym samochodem, który zużywa 7 litrów paliwa na 100 kilometrów, zapłacimy 47 groszy za każdy pokonany kilometr. W przypadku większego auta, spalającego 10 litrów benzyny na 100 kilometrów, za przejechanie jednego kilometra zapłacimy 67 groszy. A jak wygląda to w przypadku pociągów?

W przypadku drugiej klasy koszt przejechania jednego kilometra pociągiem wyniesie od 13 groszy (Warszawa - Gdańsk pociągiem IC) do 69 groszy w przypadku połączenia Warszawa - Kraków pociągiem EIP. W pierwszej klasie natomiast, za kilometr zapłacimy od 30 groszy (Warszawa - Poznań) do 1,05 zł za przejazd Pendolino na trasie Warszawa - Kraków.

Czy pociąg jest tańszy od samochodu?

W wielu przypadkach wciąż tak. Na niektórych trasach, aby jazda autem była bardziej opłacalna, trzeba by podróżować w trzy lub cztery osoby. W innych przypadkach wystarczy już wybrać się w podróż we dwójkę, aby auto było tańszą opcją, a w porównaniu do Pendolino, koszty przejazdu samochodem mogą być niższe, nawet kiedy podróżujemy w pojedynkę.