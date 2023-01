Na tę mapę kierowcy czekali. Ministerstwo przedstawiło plan budowy dróg na 2023 r. [LISTA]

W tym roku planowane jest zakończenie prac na blisko 50 km autostrady A18, dzięki czemu kierowcy będą mogli już korzystać z całego przebiegu tej trasy od granicy z Niemcami do A4. Drogowcy planujemy ponadto oddanie do ruchu ponad 190 km dróg ekspresowych. Jeszcze w tym roku kierowcy skorzystają z nowych odcinków: S3, S7, S11, S14, S17, S52 oraz S61 w ramach międzynarodowej trasy Via Baltica. To zapewnienie, jakie padły z ust samego ministra infrastruktury, Andrzej Adamczyk.

Resort zapewnia też, że jeszcze w tym roku pojedziemy tunelem pod Świną, który połączy wyspy Wolin i Uznam w Świnoujściu. Nowa trasa o długości 3,2 km, w tym blisko 1,5 km tunel, ma być gotowa w maju 2023 r.

W 2023 r. kierowcy zyskają też trzy nowe odcinki S61: Ełk Południe – Kalinowo, Podborze – Śniadowo i Łomża Zachód - Łomża Południe, czyli w sumie 50 km nowoczesnej i bezpiecznej drogi ekspresowej. Do ukończenia polskiej części trasy Via Baltica pozostanie jedynie fragment obwodnicy Łomży z mostem na Narwi.

Rząd chwali się, że to największy program drogowy w historii

Inwestycje na drogach krajowych będą realizowane w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (RPBDK), który Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia 2022 r., a także w ramach Programu budowy 100 obwodnic (PB100).

Jednak trzeba pamiętać, że cześć z nich to inwestycje "niedopiętę" w poprzednim RPBDK na lata 2014-2023.

Nie zmienia to faktu, że nowy Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) obejmuje listę inwestycji na drogach krajowych o rekordowej wartości 294 mld zł.

Z kolei Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zakłada realizację 100 inwestycji o łącznej długości ok. 820 km. Ich wartość wstępnie oszacowano na ok. 28 mld zł.

Przetargi na nowe drogi w 2023 roku

Wiceminister Weber jako jeden z kluczowych przetargów zaplanowanych na 2023 rok uznał poszerzenie autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą o trzeci, a na odcinku najbliżej stolicy o czwarty pas ruchu na obu kierunkach.

Uruchomione zostaną także postępowania przetargowe dla odcinków drogi ekspresowej S74 od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego aż do fragmentu tej trasy Przełom/Mniów – Kielce, a także od Cedzyny do początku obwodnicy Opatowa.

Ponadto w planach przetargowych MI i GDDKiA znalazły się odcinki dróg ekspresowych S7 Czosnów - Kiełpin oraz S11 Bobolice – Szczecinek. W sumie w tym roku zaplanowano ogłoszenie przetargów na 480 km dróg w ramach Rządowego Planu Budowy Dróg Krajowych oraz 85 km w ramach Planu Budowy 100 obwodnic.

Umowy na nowe drogi krajowe w 2023 roku

W bieżącym roku zaplanowano zawarcie kontraktów na kluczowe odcinki następujących dróg ekspresowych:

S7 Czosnów – Kiełpin,

S10 Toruń Zachód – Toruń Południe,

S11 Bobolice – Szczecinek,

S12 od Piasków do granicy z Ukrainą,

S16 Olsztyn – Biskupiec,

S17 Piaski – Zamość,

S19 Jawornik – Domaradz;

S74 pomiędzy granicą województw łódzkiego i świętokrzyskiego a obwodnicą Opatowa.

W 2023 r. jest planowane ponadto zawarcie umów na realizację obwodnic Dzwoli, Gorajca i Gąsek.

Źródło: MI