Jeszcze więcej nowych dróg w Polsce. Drogowcy wybudują 260 km w 2023 r. [LISTA]

Wjazd do Warszawy od południa będzie łatwiejszy, obwodnica Łodzi zostanie domknięta, a do tego poprawi się komfort jazdy na międzynarodowych szlakach w kierunku Niemiec i Litwy. To tylko niektóre z inwestycji zaplanowanych przez GDDKiA na 2023 rok.

W przyszłym roku polskie drogi wejdą na kolejny pułap rozwoju. Kierowcy będą mogli korzystać z przeszło 5000 km dróg szybkiego ruchu w Polsce.

GDDKiA informuje o coraz bliższym połączeniu dróg szybkiego ruchu prowadzących z Warszawy do Krakowa. W przyszłym roku zostaną oddane do użytku dwa odcinki drogi ekspresowej S7 pomiędzy Lesznowolą i Tarczynem, a także od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do Miechowa.

Pierwszy fragment pozwoli skrócić czas przejazdu i zwiększyć bezpieczeństwo podróży. Poprawi również wyjazd z Warszawy w kierunku południowym. Na tej trasie kierowcy będą mogli korzystać z odcinków o łącznej długości prawie 240 km - od węzła Warszawa Lotnisko, omijając po drodze Radom i Kielce aż do okolic Miechowa w woj. małopolskim.

W międzyczasie zostanie dokończona obwodnica wokół Łodzi. Odcinek drogi S14 pomiędzy Aleksandrowem Łódzkim i Słowikiem w końcu trafi do użytku. Łódź będzie pierwszym miastem w Polsce, które zaoferuje pełny ring w połączonym ciągu dróg ekspresowych i autostrad. Największe miasto w centralnej Polsce skrzyżuje ze sobą trasy A1, A2, S8 i S14.

Kolejną ważną inwestycją będzie oddanie do użytku dwóch długich fragmentów drogi ekspresowej S11. Chodzi o prawie 48-kilometrowy odcinek od Koszalina do Bobolic, a także prawie 25-kilometrową obwodnicę Olesna.

Budowana od wielu lat trasa Via Baltica połączy Polskę z krajami bałtyckimi i wydłuży się o kolejne 50 km w ramach drogi ekspresowej S61. Na wysokości Ełku zostanie udostępniony odcinek, który połączy się z oddanymi wcześniej sąsiednimi fragmentami i umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta.

Realizacja łącznic węzła Łomża Zachód pozwoli udostępnić kierowcom gotowy, 7-kilometrowy odcinek trasy S61 od węzła Łomża Południe. Tym samym kierowcy zyskają połączenie drogi S8 z S61 na węźle Ostrów Mazowiecka Północ i będą mogli dojechać do węzła Łomża Zachód.

Na drugim krańcu Polski, zostanie ukończona budowa jezdni w kierunku Wrocławia w ramach DK18. W tym roku oddano do ruchu pierwszy z trzech odcinków w woj. lubuskim. Dzięki temu trasa o długości prawie 70 km - od granicy z Niemcami w Olszynie do Golnic w woj. dolnośląskim - zostanie pełnoprawną autostradą A18.

Jak tam mają się obwodnice? GDDKiA informuje

W 2022 roku udało się udostępnić na autostradzie A1 całą szerokość obu jezdni na odcinku pomiędzy węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Kamieńsk. Jednak nadal ten fragment drogi jest formalnie placem budowy. Do czasu zakończenia inwestycji będzie tam obowiązywać ograniczenie do 100 km/h. Maksymalna prędkość autostradowa zostanie wprowadzona na tym odcinku dopiero po zakończeniu kontraktu – wiosną 2023 roku.

W 2023 roku GDDKiA uruchomi prawie 260 km nowych odcinków dróg:

Autostrady (49,4 km)

A18 granica państwa - Żary (11,7 km)

A18 Iłowa - granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego (16,2 km)

A18 granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego - Golnice (21,5 km)

Drogi ekspresowe (192,2 km)

S3 Kamienna Góra Północ - Lubawka (ok. 12 km)

S7 Lesznowola - Tarczyn Północ (14,8 km oraz 2,3 km w obrębie węzła Tarczyn)

S7 Moczydło - Miechów (18,7 km)

S11 Koszalin Zachód - Zegrze Pomorskie (16,9 km)

S11 Zegrze Pomorskie - Kłanino (19,3 km)

S11 Kłanino - Bobolice (11,6 km)

S11 obwodnica Olesna (24,8 km)

S14 Aleksandrów Łódzki - Słowik (14,5 km)

S17 obwodnica Tomaszowa Lubelskiego - II jezdnia (5,4 km)

S52 Węgrzce - Batowice (fragment Północnej Obwodnicy Krakowa, 3 km)

S61 Ełk Południe - Kalinowo (22,9 km)

S61 Podborze - Śniadowo (19,5 km)

S61 Łomża Zachód - Łomża Południe (7,2 km - budowa zakończyła się w 2022 roku, jednak odcinek zostanie dopuszczony do ruchu w 2023 roku po wybudowaniu węzła Łomża Zachód)

