Elektryczna ofensywa Peugeota. Głownie SUV-y

Wszystkie marki, które będą chciały przetrwać na rynku europejskim będą musiały stać się elektryczne. Niektórzy zapowiadają, że stanie się to szybciej, inni, że później. Peugeot również nie próżnuje i zapowiedział elektryczną ofensywę.

Elektryczny SUV nowej generacji Peugeot E-3008 będzie pierwszym modelem w imperium Stellantis, który będzie korzystał z nowej platformy STLA Medium, gdy zostanie wprowadzony na rynek w drugiej połowie 2023 roku.

Firma potwierdziła tego SUV-a segmentu C podczas E-Lion Day. Będzie on dostępny z trzema różnymi układami napędowymi i zasięgiem elektrycznym do 700 km. Wkrótce po E-3008 pojawi się nieco większy SUV E-5008.

Peugeot potwierdził, że obydwa samochody powstawały jako auta elektryczne, ale są zmuszeni oferować go z alternatywnymi napędami ze względu na rynki, gdzie elektryfikacja nie jest tak powszechna.

Architektura STLA Medium powstała pod pojazdy elektryczne, ale jest na tyle elastyczna, że jest w stanie pomieścić układy hybrydowe.

Dyrektor generalny firmy, Linda Jackson, potwierdziła również, że z pięciu pojazdów elektrycznych, które Peugeot obiecał zbudować do 2025 roku, jednym z nich będzie elektryczny kombi E-308 SW. Zarówno hatchback, jak i kombi otrzymają nowy silnik elektryczny o mocy 156 KM, obiecując zasięg ponad 400 km. Inne pojazdy elektryczne, które mają powstać do 2025 r., to hatchback E-308 i E-408, elektryczna wersja najnowszego crossovera firmy.

Peugeot zapowiedział, że chce mieć elektryczną wersję każdego swojego samochodu do 2025 r. Co więcej, twierdzą, że do 2030 r. wszystkie samochody będą elektryczne. Jednak zanim to nastąpi, zaprezentowano również nową generację hybryd.

Modele 208, 2008, 308, 3008, 5008 i 408 będą wyposażone w nowy układ napędowy składający się z 100-konnego lub 136-konnego silnika benzynowego PureTech o pojemności 1,2 L. Napędzać będzie przednie koła przez dwusprzęgłową skrzynię biegów. Do tego układ zawierać będzie silnik elektryczny o mocy 29 KM. Peugeot twierdzi, że nowe silniki zapewniają 15-procentową poprawę wydajności.

Peugeot należąc do Stellantis ma szeroki wachlarz technologii, które może wykorzystać. Zatem w przyszłości lew może być mocno konkurencyjny.