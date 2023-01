Oto opcja dla osób zmęczonych brakiem przycisków w Tesli. Ctrl-Bar rozwiąże ich problemy

Nie da się ukryć, że ekrany dotykowe na dobre zagościły w samochodach. Jeszcze parę lat temu takie rozwiązanie było pewnego rodzaju luksusem, teraz jednak jest to na tyle powszechne, że straciło swój pierwotny urok. Co więcej, czas pokazał, że takie rozwiązanie ma swoje wady, a niektóre systemy infotainment są na tyle nieintuicyjne, że brak fizycznych przycisków do obsługi podstawowych funkcji staje się wręcz nie do zniesienia. Wiedzą o tym zwłaszcza kierowcy pojazdów Tesli.

Auta te są szczególnie popularne u naszych przyjaciół ze Skandynawii. Nie dziwi więc fakt, że to właśnie tam zrodził się pomysł stworzenia akcesorium, które umożliwi obsługę systemów za pomocą fizycznych przycisków. Ctrl-Bar stworzony przez norweski start-up Greenmission, to prosta konsola z dwoma pokrętłami i czterema przyciskami, które można programować wedle własnych upodobań.

Ctrl-Bar jest zasilany przez kabel USB podłączony do tylnego portu głównego ekranu i łączy się z telefonem za pomocą Bluetooth. Wprowadzone na panelu komendy przesyłane są do telefonu, a z niego wprost do systemu auta za pomocą łącza sieciowego.

Dzięki urządzeniu będzie można płynnie sterować m.in. klimatyzacją, podgrzewaniem foteli, czy nawet otwierać bramę garażową (gadżet współgra z akcesoriami od MyQ, producenta rozwiązań typu smart home). Co więcej, zostały w nim zbudowane diody LED, które otulą wnętrze światłem o wybranej przez kierowcę barwie.

Zmyślne urządzonko jest jeszcze w fazie prototypowej, jednak jest ono bliskie formy produkcyjnej. Greenmission za pomocą platformy crowdfundingowej Indiegogo właśnie zbiera pierwsze zamówienia. Ctrl-Bar cieszy się na tyle dużym zainteresowaniem, że dwie wstępne partie zostały już wykupione. Aktualna cena wynosi 249 euro, a pierwsze egzemplarze trafią do klientów już w czerwcu tego roku.