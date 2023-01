Tajniacka policja skradziona. Winny Tik Tok

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Pamiętacie jak jakiś czas temu było głośno o nowym wyzwaniu na Tik Toku, który nazywał się Auto Theft Challenge? Było pokazane tam jak łatwo ukraść samochody marki Hyundai i Kia. Wtedy to przez USA przelała się fala kradzieży aut tych producentów, a policja przestrzegała, jak się zabezpieczyć. Najwyraźniej sami do tego się nie zastosowali.

Według New York Post, grupa czterech osób ukradła nieoznakowany radiowóz marki Kia spod komisariatu. Nie podano zbyt wielu szczegółów, ale można przypuszczać, że omawiany model to Optima czwartej generacji.

Według dalszych informacji, skradziony pojazd został zauważony przez policjantów zaledwie 6,4 km od miejsca kradzieży. Z kolei The New York Daily News donosi, że samochód był wyposażony w urządzenie śledzące, co doprowadziło władze do jego lokalizacji.

Obojętnie jak było, ostatecznie rozpoczął się pościg i samochód rozbił się w Bronksie. Wcześniej uderzył w kilka zaparkowanych samochodów i barierę. Następnie osoby znajdujące się w aucie zdecydowały się na pieszą ucieczkę.

Nie dokonano żadnych aresztowań. Chociaż dwie podobno dwie osoby zostały zatrzymane, ale je wypuszczono.

Władze uważają, że kradzież była inspirowana wcześniej wspomnianym trendem w mediach społecznościowych, który rozpoczął się w Milwaukee i stał się problemem ogólnokrajowym. Na początku tego miesiąca kilka grup naciskało na YouTube, aby usunął filmy instruktażowe, które zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące kradzieży samochodów.