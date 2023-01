Policyjne BMW rozbite w Poznaniu. Radiowozem zepchnięto do rowu uciekiniera

W poniedziałek 16 stycznia około godziny 10 policjanci ruchu drogowego na ul. Bałtyckiej w Poznaniu próbowali zatrzymać kierowcę Skody. Zmotoryzowany zignorował wskazanie do zatrzymania pojazdu, przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli w pościg oznakowanym radiowozem BMW.

Z informacji podanych przez gloswielkopolski.pl wynika, że policjanci ścigali Skodę stale wysyłając sygnały świetlne i dźwiękowe. Uciekinier na sygnały jednak nie reagował. Po około kilometrze policjanci podjęli decyzję o użyciu radiowozu jako środka przymusu bezpośredniego w celu zatrzymania kierowcy Skody. Kiedy funkcjonariusze zajechali drogę Fabii, doszło do kolizji i zepchnięcia Fabii do przydrożnego rowu. Niestety, wylądowało w nim również BMW.

Łukasz Paterski z poznańskiej policji przekazał, że mężczyzna, który wybiegł ze Skody podjął pieszą ucieczkę w kierunku lasu. Funkcjonariusze zdołali go dogonić i zatrzymać. Wiadomo, że w wyniku kolizji i wjazdu pojazdów do rowu nikomu nic się nie stało. Skoda Fabia okazała się autem pochodzącym z kradzieży, a założone na aucie tablice rejestracyjne były poszukiwane.

Uszkodzony oznakowany radiowóz to BMW 320i. Uciekinier nie miał szans na ucieczkę Fabią. Taka wersja BMW serii 3 (G20) jest wyposażona w 4-cylindrowy silnik benzynowy z turbodoładowaniem. Jednostka generuje moc 184 KM i 300 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Napęd kierowany jest na tylną oś poprzez ośmiostopniową automatyczną skrzynię biegów. Sedan od 0 do 100 km/h przyspiesza w 7,1 sekundy, a jego prędkość maksymalna dochodzi do 240 km/h.

