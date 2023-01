Abrams, Leopard, T-80 - ilu pancernych jeździ w nowym czołgu? Liczymy bez psa

Każdy, kto choć trochę interesuje się militariami na pewno kojarzy podział czołgów na lekkie, średnie oraz ciężkie. Przedstawicielem tych ostatnich był choćby Tygrys. Dla najpotężniejszych, raczej nielicznych maszyn wydzielono kiedyś jeszcze superciężką kategorię. Najsłynniejszym czołgiem w Polsce czołgiem jest oczywiście rosyjski średni czołg T-34. Dzięki serialowi "Czterej pancerni i pies" wszyscy wiemy, że na pokładzie znajdowało się czterech żołnierzy. W późniejszych wersjach załoga T-34 liczyła pięć osób.

REKLAMA

Widzimy to także w serialu. Kiedy bohaterowie dostają nowe T-34 do podstawowej czwórki (Janek, Gustlik, Grigorij i Tomek) jako piąty dołącza Wichura. Szarika oczywiście nie liczymy.

Ile pali czołg? Abrams więcej niż Leopard

Ilu pancernych jeździ polskim czołgiem?

Jak każda broń, także czołgi mają wiele przeróżnych wersji. My dzisiaj ciekawostkowo sprawdzamy te najpopularniejsze odmiany.

Po drugiej wojnie światowej broń pancerna ewoluowała, a tradycyjny podział na czołgi lekkie, średnie i ciężkie się zatarł. Na nowoczesnym polu bitwy prym wiodą uniwersalne czołgi podstawowe. To do nich zalicza się praktycznie wszystkie nowe czołgi. Choćby "polski" PT-91 Twardy, daleko posunięta modyfikacja T-72M1. Wiele Twardych pojechało teraz na wschód. Czołgi pokroju Twardego nazywa się pojazdami przełomu II i III generacji. Załoga liczy trzech żołnierzy.

To pokłosie korzystania z rosyjskiego T-72 - rosyjskie czołgi podstawowe mają zwykle po trzech załogantów. Znacznie nowocześniejszy Leopard 2 (to już czołg III generacji) potrzebuje czteroosobowej załogi. Tak jak większość (choć nie wszystkie!) pojazdów służących w siłach NATO.

Południowokoreańskie K2, które Polska niedawno kupiła i pierwsze egzemplarze już do kraju przypłynęły mają na pokładzie trzech czołgistów.

Zobacz wideo Pancerne Leopardy skaczące w śniegu

Ile osób liczy załoga nowoczesnego czołgu?

Nowoczesne czołgi trzeciej generacji rosyjskiej armii, T-80 i T-90, trzymają się liczby, którą znamy z T-72 i naszego Twardego. Podstawowa załoga liczy trzy osoby. Takich pojazdów jest więcej. Ze znanych czołgów trzech żołnierzy jeździ jeszcze w japońskim Typ 90, produkowanym przez Mitsubishi Heavy Industries oraz francuskim Leclercu. Na trzyosobową załogę stawia także chińska armia w Typ 99.

Francuzi to raczej wyjątek. Większość czołgów NATO stawia na jeszcze jedną osobę w załodze, a na pewno te najbardziej znane i najszerzej wykorzystywane. Słynny amerykański M1 Abrams, który zdobył renomę i uznanie na Bliskim Wschodzie, obsługiwany jest dokładnie przez tylu samo czołgistów, co używany przez nasze wojsko niemiecki Leopard 2. Abrams to kolejny nowoczesny czołg, który rozpoczął już służbę w Wojsku Polskim. Cztery osoby liczy także załoga brytyjskich Challengerów oraz włoskiego C-1 Ariete.

Z czołgów podstawowych III generacji z czwórką żołnierzy w załodze można jeszcze wymienić izraelski czołg Merkava Mk3 oraz K1 Rokit z Korei Południowej.