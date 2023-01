Nieoznakowane radiowozy na polskich drogach. Warto zapamiętać te modele

Policja co jakiś czas zbroi się przeciwko piratom drogowym. Czasami jest to nowy sprzęt do pomiaru prędkości i rejestrowania wykroczeń, ale w ostatnim czasie flota nieoznakowanych radiowozów powiększyła się o nowe modele. Warto zapamiętać, jakimi samochodami poruszają się "tajniaki" z drogówki i nie tylko.

3 policja Otwórz galerię Na Gazeta.pl