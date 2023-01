Astra GSe i Grandland GSe. Niedługo ruszają zamówienia w Polsce

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

GSe, czyli Grand Sport Electric to flagowe wersje hybryd w ofercie Opla. Właśnie takie wersje niedługo zadebiutują w Astrze i Grandlandzie.

Modele są wyposażone są w 18- (Astra) i 19-calowe (Grandland) felgi, charakterystyczny grill i tylny dyfuzor. Z kolei wewnątrz zainstalowano nowe, wyczynowe fotele, a część elementów pokryto Alcantarą.

Astra GSe wyposażona jest w silnik spalinowy o pojemności 1,6 litra, który dostarcza 180 KM mocy, a silnik elektryczny rozwija do 110 KM. Maksymalny moment obrotowy to 360 Nm. Pięciodrzwiowy sportowy hatchback przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,5 sekundy i rozwija prędkość maksymalną 235 km/h (135 km/h w trybie elektrycznym). Litowo-jonowy akumulator o pojemności 12,4 kWh w Astrze GSe pozwala na lokalnie bezemisyjne przejechanie do 64 kilometrów według cyklu WLTP.

Opel Astra GSe i Opel Grandland GSe - znamy polskie ceny flagowych hybryd

Grandland GSe posiada turbodoładowaną jednostkę o pojemności 1,6 litra o mocy 200 KM. Współpracuje ona z dwoma silnikami elektrycznymi, po jednym na każdą oś. Silniki elektryczne na przedniej i tylnej osi rozwijają moc odpowiednio do 110 KM i 113 KM. W ten sposób uzyskano łączną moc układu 300 KM. Sprint od 0 do 100 km/h Grandlandem GSe zajmuje 6,1 sekundy, a samochód rozwija taką samą prędkość maksymalną jak Astra GSe. Litowo-jonowy akumulator o pojemności 14,2 kWh pozwala na lokalnie bezemisyjne przejechanie do 63 kilometrów według cyklu WLTP.

Klienci już od lutego będą mogli zamawiać nowego Grandlanda GSe, w cenie od 252.900 zł, nieco później zostaną otwarte zamówienia również na nową Astrę GSe w cenie od 204.000 zł. Flagowy SUV Grandland GSe będzie oferowany na polskim rynku tylko i wyłącznie w ofercie limitowanej, w ilości 50 sztuk.