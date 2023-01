Opel Astra GSe i Opel Grandland GSe - znamy polskie ceny flagowych hybryd

Wiemy ile w Polsce trzeba będzie zapłacić za nowości spod znaku błyskawicy w wersjach Grand Sport Electric. Opel Grandland GSe został wyceniony od 252 900 zł i pojawi się na polskim rynku w ofercie limitowanej, w ilości 50 sztuk. Opel Astra GSe startuje od 204 000 zł. Przyjmowanie zamówień na auta rozpocznie się od lutego. Klienci zainteresowani Astrą Sports Tourer GSe, muszą na razie uzbroić się w cierpliwość. Opel ogłosi ceny wersji kombi w późniejszym terminie.

Astra GSe i Grandland GSe reprezentujące nową dynamiczną submarkę, mają specjalne 18- (Astra) i 19-calowe (Grandland) dedykowane obręcze kół oraz charakterystyczne przednie zderzaki i tylne dyfuzory GSe. Dla tych aut zarezerwowano wyłącznie sportowe przednie fotele z atestem AGR. W wyposażeniu znalazł się także pełen zestaw najnowszych systemów wspomagających kierowcę. Astra ma zawieszenie obniżone o 10 mm. Układ kierowniczy, zawieszenie i hamulce reagują bardziej bezpośrednio na polecenia kierowcy. Auto cechuje się większą zwrotnością i precyzją prowadzenia.

Opel wraca do sportowych korzeni. Oglądałem nowe modele

Mocne hybrydy plug-in

W Astrze moc układu napędowego wynosi 225 KM - gdzie czterocylindrowy silnik o pojemności 1.6 litra dostarcza 180 KM, a silnik elektryczny rozwija maksymalnie 110 KM i 360 Nm. Pięciodrzwiowy hatchback przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,5 sekundy i rozwija prędkość maksymalną 235 km/h (135 km/h w trybie elektrycznym). Litowo-jonowy akumulator o pojemności 12,4 kWh w Astrze GSe pozwala na lokalnie bezemisyjne przejechanie do 64 kilometrów według cyklu WLTP1 (zasięg elektryczny w mieście wg WLTP1: 69-73 km).

Grandlanda GSe napędza turbodoładowana jednostka o pojemności 1.6 litra i mocy 200 KM, która współpracuje z dwoma silnikami elektrycznymi, po jednym na każdą oś. Silniki elektryczne na przedniej i tylnej osi rozwijają moc odpowiednio do 110 KM i 113 KM. W ten sposób uzyskano łączną moc układu 300 KM. Hybrydowy układ czyni z Grandlanda GSe szybkiego SUV-a, w którym stały elektryczny napęd na wszystkie koła zapewnia doskonałą przyczepność oraz przyspieszenie i elastyczność. Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 6,1 sekundy i rozwija prędkość maksymalną 235 km/h (135 km/h w trybie elektrycznym). Litowo-jonowy akumulator o pojemności 14,2 kWh w Grandlandzie GSe pozwala na lokalnie bezemisyjne przejechanie do 63 kilometrów według cyklu WLTP1 (zasięg elektryczny w mieście wg WLTP1: 80-81 km).

Opel GSe fot. Opel