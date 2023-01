Mercedes CLA po liftingu. Zmiany dotyczą każdej wersji. Gdzie należy ich szukać?

Wszystkie warianty CLA objęto liftingiem. Inaczej wygląda przedni zderzak, zmieniono osłonę chłodnicy ze wzorem w gwiazdy, inny jest tylny dyfuzor. Zaktualizowany design uzupełnia odświeżona sygnatura reflektorów LED High Performance, które należą teraz do seryjnej specyfikacji, oraz wygląd diodowych tylnych świateł. Szerokie możliwości indywidualizacji poszerzają nowe odcienie lakieru: niebieski hyper (wyłącznie dla CLA) i niebieski spectral, a także trzy dodatkowe wzory obręczy kół o średnicy do 19 cali.

Podwyższony standard wyposażenia

We wnętrzu również doszukamy się poprawek. Najważniejszym elementem kokpitu CLA jest wolnostojący, podwójny ekran, który teraz standardowo obejmuje wyświetlacze o przekątnej 7" oraz 10,25". Opcjonalnie dostępne są dwa 10,25-calowe wyświetlacze o panoramicznym wyglądzie. Seryjna specyfikacja zawiera kierownicę obszytą skórą nappa; alternatywnie, po raz pierwszy, dostępna jest wielofunkcyjna kierownica sportowa pokryta syntetyczną skórą ARTICO. Kabinę można dodatkowo wzbogacić o nowe elementy ozdobne: o wyglądzie włókna węglowego lub z wykończeniem z drewna lipowego o otwartych porach albo brązowej mikrofibry MICROCUT (tylko linia AMG). Po raz pierwszy w linii AMG oferowane jest podgrzewane koło kierownicy.

Standardowe wyposażenie CLA Coupe i CLA Shooting Brake obejmuje teraz również komfortowe fotele pokryte kombinacją syntetycznej skóry ARTICO oraz trójwymiarowo wytłaczanej tkaniny w kolorze czarnym. Na życzenie można zamówić je w modnym kolorze szałwii. Linia wyposażenia Progressive oferuje trzy kolory wnętrza: czarny, beż macchiato oraz szarość szałwii, a w linii AMG standardowa tapicerka ze skóry syntetycznej ARTICO i mikrofibry MICROCUT jest teraz dostępna także w kolorze brąz bahia. Paletę kolorystyki wnętrza dla linii AMG uzupełnia jeszcze połączenie czerwonego pieprzu i czerni.

Mercedes CLA po liftingu Fot. Mercedes

Uproszczona oferta

Mercedes-Benz nie tylko wzbogacił standardowe wyposażenie, ale także uprościł ofertę. Podstawowa specyfikacja obejmuje na przykład Asystenta świateł drogowych, kamerę cofania, pakiet USB czy wspomniane reflektory LED. Linia Progressive zawiera dodatkowo pakiety parkowania i lusterek, a także tylną pokrywę EASY-PACK dla CLA Shooting Brake. Bazowo oba modele są wyposażone w 17-calowe pięcioramienne obręcze kół z lekkich stopów (dwa kolory do wyboru).

Wybrane elementy wyposażenia połączono w pakiety w oparciu o rzeczywiste wyboru klientów. Opcje dotyczące designu, takie jak kolorystyka, wykończenie i felgi, wciąż można konfigurować w pełni indywidualnie.

W pojazdach zastosowano najnowszej generacji system operacyjny MBUX, który ma wgrane zaprojektowane na nowo widoki: klasyczny, sportowy oraz dyskretny. Trzy tryby wyświetlania (nawigacja, wsparcie, usługi) i siedem światów kolorystycznych pozwala na konfigurację zestawu wskaźników i centralnego, dotykowego ekranu zgodnie z życzeniami kierowcy oraz bieżącą sytuacją. Pojawił się również dodatkowy port USB-C z mocniejszym ładowaniem USB, a wszystkie gniazda USB podświetlono. Asystent głosowy "Hej Mercedes" został poprawiony. Nowością jest opcjonalne nagłośnienie przestrzenne Burmester z wrażeniami dźwiękowymi Dolby Atmos. Udoskonalony został także pakiet wspomagający bezpieczeństwo jazdy. W pakiecie prakingowym dołożono 360-stopniową wizualizację parkowania wspomaganego kamerą za pomocą obrazów 3D.

Mercedes CLA po liftingu Fot. Mercedes

Mocne, zelektryfikowane silniki

Benzynowe silniki CLA zostały całkowicie zelektryfikowane. Ich gama obejmuje 4-cylindrowe jednostki standardowo połączone z 7- lub 8-biegową przekładnią automatyczną DCT. Jako miękkie hybrydy korzystają one z rozrusznika zintegrowanego z alternatorem z napędem pasowym (RSG) oraz dodatkowej, 48-woltowej, pokładowej instalacji elektrycznej. Układ miękkiej hybrydy zapewnia dodatkową moc 10 kW (14 KM), redukuje hałas oraz wibracje podczas rozruchu i umożliwia „żeglowanie" z wyłączonym silnikiem spalinowym w trakcie jednostajnej jazdy. Ponadto RSG odzyskuje energię w trakcie hamowania i zasila nią 12-woltową pokładową instalację oraz 48-woltowy akumulator.

Wariant CLA z hybrydowym napędem typu plug-in (CLA 250 e) został poprawiony. Wysokonapięciowy akumulator ma większą użyteczną pojemność - moc jednostki elektrycznej wzrosła o 5 kW, do 80 kW (109 KM). W przypadku ładowania dostępne są trzy możliwości. Standardową moc ładowania prądem przemiennym (AC) można podnieść teraz do 11 kW zamiast dotychczasowych 7,4 kW. Ponadto, tak jak wcześniej, bateria oferuje ładowanie prądem stałym (DC) z mocą do 22 kW, które pozwala uzupełnić energię od 10 proc. do 80 proc. w około 25 minut.

Mercedes CLA 250 e po liftingu Fot. Mercedes

CLA od Mercedes-AMG

Liczne zmiany objęły też odmiany CLA Coupe oraz CLA Shooting Brake sygnowane przez Mercedes-AMG. Z zewnątrz szczególną uwagę zwraca odnowiona seria 35, która otrzymała typową dla AMG osłonę chłodnicy z pionowymi poprzeczkami. Do wyboru są nowe wzory obręczy czy limitowana edycja AMG Street Style. We wnętrzu uwagę zwracają nowe tapicerki foteli i dostępne nowe możliwości personalizacji kabiny. Standardowe wyposażenie najmocniejszych wydań CLA obejmuje nową kierownicę AMG Performance z podwójnymi ramionami i harmonijnie zintegrowanymi przyciskami. Pozwalają one sterować ważnymi funkcjami oraz programami jazdy bez odrywania dłoni od wieńca.

CLA 35 napędza czterocylindrowy, benzynowy silnik turbo o pojemności 2.0 l o mocy 306 KM. Moc trafia do wszystkich czterech kół za pośrednictwem przekładni AMG SPEEDSHIFT DCT 8G i napędu na obie osie AMG Performance 4MATIC. Przyspieszenie 0-100 km/h wynosi 4,9 s. Silnik wspomaga teraz układ miękkiej hybrydy z 48-woltową instalacją elektryczną oraz napędzanym paskiem rozrusznikoalternatorem drugiej generacji, który zapewnia tymczasowe zwiększenie mocy o 10 kW (14 KM), a także funkcje zwiększające efektywność.

W CLA 45 S 4MATIC+ za napęd odpowiada również silnik 2.0 turbo AMG. Generowana moc wynosi 421 KM. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h bez względu na wersję nadwozia wynosi 4,1 sekundy, a ich prędkość maksymalna została ograniczona do 270 km/h. W pełni zmienny napęd na wszystkie koła z systemem AMG TORQUE CONTROL znacząco przyczynia się do uzyskania wysokiej dynamiki jazdy. Przekładnia tylnej osi zawiera dwa elektronicznie sterowane sprzęgła wielopłytkowe, z których każde jest połączone z wałem napędowym. Efekt: zmienny rozdział siły napędowej nie tylko między osiami, ale i selektywnie pomiędzy tylnymi kołami.

Mercedes-AMG CLA po liftingu Fot. Mercedes

