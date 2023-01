Wyrok TK nic nie zmienia. Policjanci nadal będą zatrzymywać prawa jazdy za prędkość

W grudniu Trybunał Konstytucyjny zadecydował, że starostowie nie mogą już zatrzymywać prawa jazdy kierowcom przekraczającym dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h, wyłącznie na podstawie informacji organu o popełnieniu wykroczenia. Nie mogą także zatrzymywać uprawnień za przewożenie pojazdem niedozwolonej liczby pasażerów (w przypadku przewożenia minimum trzech nadmiarowych pasażerów). Wyrok został opublikowany 19 grudnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw.

REKLAMA

Przepis wprowadzony przez nowelizację Kodeksu karnego z marca 2015 roku zobowiązuje starostę do zatrzymania prawa jazdy ukaranego kierowcy po otrzymaniu stosownej informacji od policji. TK przepis ten, który nie daje kierowcy żadnej możliwości na obronę, uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą. Starosta nie może być związany jedynie treścią informacji organu kontroli ruchu drogowego. W toku postępowania powinien dokonać samodzielnie ustaleń faktycznych co do rzeczywistego przebiegu zdarzenia, co najprościej oznacza wysłuchanie kierowcy. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj - ZOBACZ.

Kiedy policjant może przeszukać auto? W praktyce - kiedy chce. To pytanie może mu pokrzyżować plany

Policja niezmiennie będzie zatrzymywać prawa jazdy

Komenda Główna Policji odniosła się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W wyjaśnieniu zaznaczyła, że wyrok nie dotyczy pracy policjantów.

Podstawą do zatrzymania krajowego prawa jazdy jest art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który nie był przedmiotem rozważań Trybunału w kontekście zgodności z Konstytucją RP. Tym samym, w świetle tezy wyroku TK należy uznać, że dotychczasowe postępowanie policjantów nie budzi wątpliwości, a co za tym idzie w przypadku ujawnienia czynu polegającego na przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym, policjant w dalszym ciągu jest zobligowany do zatrzymania prawa jazdy i poinformowania o tym fakcie starosty

Policjanci kontrolujący prędkość zmotoryzowanych będą robić swoje. Po namierzeniu pirata drogowego w obszarze zabudowanym, który przekroczył prędkość o więcej niż 50 km/h, a także po przyłapaniu kierowcy na przewożeniu niedozwolonej liczby osób, funkcjonariusz nadal zatrzyma prawo jazdy i poinformuje o tym starostę. Po stronie starosty jest natomiast wydanie decyzji administracyjnej o zatrzymaniu tego dokumentu na trzy miesiące. W przypadku prowadzenia pojazdu przez kierowcę mającego już zatrzymany dokument, wówczas kara ulega wydłużeniu do sześciu miesięcy.

Więcej wiadomości na temat zdarzeń drogowych znajdziesz na Gazeta.pl