Na smużące wycieraczki jest trik. Kilka sekund i załatwione. Są też inne sposoby

Atak deszczu ze śniegiem i samego śniegu to zawsze problemy z widocznością. Co robić, kiedy wycieraczki smużą? To na szczęście nie musi od razu wskazywać na konieczność wymiany piór. Bo czasami sprawność przywraca prosty trik.

3 fot. FT Otwórz galerię Na Gazeta.pl