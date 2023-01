Masz SUV-a? Lepiej sprawdź rubrykę F.2 w dowodzie. Coraz łatwiej dostać mandat

Praktyczne wskazówki związane z podstawowymi manewrami drogowymi publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Parkowanie w mieście potrafi być sporym wyzwaniem. Właśnie dlatego w miarę możliwości kierowcy starają się korzystać z opcji zatrzymania pojazdu na chodniku. Tak, to działanie w pełni legalne. Pod warunkiem jednak, że prowadzący zastosuje się do kilku zasad wskazywanych przez przepisy.

Zobacz wideo Samochód „widmo" zaparkował na przejściu dla pieszych

Podczas parkowania na chodniku liczy się DMC pojazdu

Reguły zatrzymywania pojazdu na chodniku wyczerpująco reguluje art. 47 ustawy Prawo o ruchu drogowym. I jednym z ważniejszych wymogów stawianych przed pojazdem, jest wymóg dotyczący jego DMC. Dopuszczalna masa całkowita nie może przekroczyć 2,5 tony. W przypadku osobowego hatchbacka, sedana czy minivana, problemu być nie powinno. Ten pojawi się jednak jeżeli chodzi o SUV-y. Długo przykładu szukać nie trzeba.

Nowe Sorento z dieslem pod maską ma DMC na poziomie 2600 kg, a Mazda CX-60 z hybrydowym dieslem oznacza 2516 kg. Problem mają też elektryczne SUV-y. Dla przykładu najmniejszy w gamie Mercedes EQA w wersji topowej ma DMC na poziomie 2535 kg.

Znacznie masy pojazdu podczas parkowania na chodniku sprawia, że zanim kierujący zatrzyma pojazd na drodze dla pieszych, powinien zajrzeć do jego dowodu rejestracyjnego. DMC jest określone w rubryce F.2. Wartość wynoszącą więcej niż 2500 kg dyskwalifikuje samochód, chyba że parking na chodniku jest wyznaczony za pomocą znaku drogowego. W takim przypadku limit masy nie obowiązuje.

Przedsiębiorczy 19-latek aresztowany. Wystawiał fałszywe mandaty za parkowanie

O czym pamiętać podczas parkowania na chodniku?

Zasad parkowania na chodniku jest jednak więcej. Warto pamiętać m.in. o tym że:

samochód można zaparkować czterema kołami, kołami jednego boku lub przedniej osi.

na danym odcinku nie może pojawić się zakaz zatrzymywania się lub postoju,

zaparkowany pojazd musi pozostawić szerokość chodnika wynoszącą co najmniej 1,5 metra - tak, żeby mogli się po nim swobodnie poruszać piesi,

pojazd zaparkowany kołami przedniej osi nie może wystawać tyłem na jezdnię na tyle, aby jego tył tamował ruchu.

Parkowanie na chodniku a nowelizacja PoRD

W tym punkcie warto wspomnieć o jeszcze jednej sprawie. Mowa o nowelizacji przepisów (w tym art. 2 pkt 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym) z dnia 21 września 2022 roku. Nowa definicja chodnika brzmi: "część drogi dla pieszych przeznaczona WYŁĄCZNIE do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch". Słowo wyłącznie wyklucza parkowanie samochodu? Na chodniku być może tak. Tyle to co znajduje się poza jezdnią nazywane jest według nowych kryteriów drogą dla pieszych. A na drodze dla pieszych (której tylko częścią jest chodnik) parkować już można. W zgodzie z powyższymi zasadami oczywiście.

Ile wynosi mandat za parkowanie na chodniku?

Złamanie zasad parkowania na chodniku oznacza mandat karny. Ten wynosi 100 zł. Wykroczenie jest też obwarowane 1 punktem karnym. Na tym jednak nie koniec. Jednocześnie samochód może np. otrzymać blokadę na koło lub zostać odholowany na parking depozytowy. A to drastycznie podwyższa "koszt" parkowania na chodniku.