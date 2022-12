Kierowcy mogą już korzystać z blisko 42 kilometrów drogi ekspresowej S6 w woj. pomorskim. Trasa była podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

Bożepole Wielkie — Luzino,

Luzino — Szemud,

Szemud — Gdynia.

Przekrój drogi stanowią dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnym. Z kolei najbardziej oblegany przez kierowców odcinek (między Chwaszczynem a Gdynią Wielkim Kackiem) ma po trzy pasy. Ponadto, w ramach tej inwestycji, Obwodnica Trójmiasta na gdyńskim węźle została rozbudowana również do trzech pasów ruchu.

Na trasie zlokalizowano siedem węzłów:

Bożepole Wielkie,

Strzebielino,

Luzino,

Szemud,

Koleczkowo

Dwa węzły zespolone - Chwaszczyno i Gdynia Wielki Kack.

W styczniu zostaną udostępnione dwa Miejsca Obsługi Podróżnych w Kamieniu (po jednym dla każdego kierunku). Powstały na nich parkingi z toaletami oraz place zabaw dla dzieci. Docelowo, zwycięzca przetargu wybuduje tam stacje paliw oraz punkty gastronomiczne — odpowiednie umowy zostały już podpisane i trwa faza projektowa.

W ramach inwestycji zostało zbudowanych 66 obiektów inżynierskich. Jednym z największych jest przeszło 200-metrowa estakada w Milwinie, która na wysokości blisko 30 m przechodzi nad głęboką doliną leśną.

Ochrona środowiska

GDDKiA nie zapomniało o środowisku. Wybudowano urządzenia ochrony środowiska takie jak m.in. ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt (wśród nich dwa przejścia górne dla zwierząt dużych — pierwsze tego typu w woj. pomorskim) i system odwodnienia ze zbiornikami podczyszczającymi wody opadowe.

Na uwagę zasługuje także nowa nawierzchnia na węźle Gdynia Wielki Kack na Obwodnicy Trójmiasta i dalej, w ciągu nowej S6 w kierunku Chwaszczyna. Jak zaznacza dyrekcja - "Jest ona cichsza niż dotychczas budowane na Pomorzu. Dzięki specjalnej strukturze oraz składowi skutecznie ogranicza hałas generowany przez ruch pojazdów".

Koszty budowy

Łączny koszt całej inwestycji wyniósł przeszło 2,1 mld zł. Budowa drogi ekspresowej S6 Bożepole Wielkie - Gdynia została dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwotą przeszło 984 mln zł.

Trasa Kaszubska - odcinki i podstawowe informacje

Bożepole Wielkie - Luzino

Długość: ok. 10 km

Wykonawca: PORR

Nadzór: Lafrentz Polska

Wartość umowy na realizację: ok. 338 mln zł

Łączna wartość kontraktu (prace budowlane, nadzór nad inwestycją, badania archeologiczne oraz odszkodowania za nieruchomości): ok. 422,7 mln zł

Luzino - Szemud

Długość: ok. 10 km

Wykonawca: Budimex

Nadzór: ZBM

Wartość umowy na realizację: ok. 336 mln zł

Łączna wartość kontraktu: ok. 422 mln zł

Szemud - Gdynia Wielki Kack

Długość: ok. 22 km

Wykonawca: Polaqua

Nadzór: Egis Polska

Wartość umowy na realizację: ok. 817 mln zł

Łączna wartość kontraktu: ok. 1,27 mld zł