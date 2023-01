Mitsubishi wchodzi do świata skoków narciarskich. Zostało sponsorem prestiżowego turnieju

Coroczny Turniej Czterech Skoczni rozpoczął się 29 grudnia w Oberstdorfie, by później rozegrać się na skoczni w Garmisch-Partenkirchen (1 stycznia 2023 r.), Innsbrucku (4 stycznia 2023 r.) i finalnie zakończyć w Bischofshofen (6 stycznia 2023 r.). Mitsubishi Motors towarzyszyło tym zawodom jako oficjalny partner motoryzacyjny.

Jak przekazała Christian Andersen, szef marketingu i PR w Mitsubishi Motors w Niemczech - "Turniej Czterech Skoczni jest uważany za jedne z najważniejszych międzynarodowych zawodów całego sezonu sportów zimowych. Skoki narciarskie to przede wszystkim odwaga, determinacja i kontrola – cechy, które wyróżniają również markę Mitsubishi".

Logo marki można było zobaczyć na wszystkich czterech konkursach od Oberstdorfu do Bischofshofen. Przy okazji w specjalnym punkcie przy skoczni eksponowano model Eclipse Cross Plug-in Hybrid.

Mowa o hybrydowym SUV-ie napędzanym zespołem składającym się z silnika 2,4 l i dwóch jednostek elektrycznych umiejscowionych po jednej na każdej osi. Spalinowy motor służy głównie do ładowania akumulatora trakcyjnego oraz wspierania napędu elektrycznego wtedy, kiedy jest to niezbędne. Łączna moc wynosi 188 KM a napęd na cztery koła Super All Wheel Control jest dostępny także w trybie bezemisyjnym, w którym to można przejechać do 55 km. Pełny zasięg wynosi około 600 km.

To pierwszy raz, gdy japońska marka została głównym sponsorem prestiżowego turnieju. Wcześniej tę funkcję pełniło Audi, jednak w 2018 roku zrezygnowała z dalszego wspierania konkursu.