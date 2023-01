Karkołomna ucieczka przed policją. Pogoń za BMW ciągnęła się przez 15 kilometrów

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie w niedzielę 8 stycznia przez 15 kilometrów ścigali pirata drogowego w BMW. Mundurowi próbę zatrzymania zmotoryzowanego podjęli po tym, jak byli świadkami wykroczenia polegającego na niezastosowaniu się do znaku P-21 "powierzchnia wyłączona", którą się poruszał.

REKLAMA

Kierowca BMW zignorował sygnały świetlno-dźwiękowe i zaczął uciekać, rozwijając dużą prędkość i łamiąc przepisy ruchu drogowego jeden za drugim. Mężczyzna prędkością oraz wykonywanymi manewrami stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wyprzedzał inne pojazdy na podwójnej linii ciągłej, na oznakowanym skrzyżowaniu i na przejściu dla pieszych, ignorował sygnalizację świetlną, poruszał się po przeciwległym pasie ruchu.

Zobacz wideo Karkołomna ucieczka pirata drogowego w BMW

W relacji policjantów możemy przeczytać, że w pewnym momencie uciekinier nie mogąc przejechać ze względu na duże natężenie ruchu pojazdów, zdecydował się na przejazd pomiędzy autobusem komunikacji miejskiej, a autem osobowym, uszkadzając oba pojazdy. Pościg miał swój finał w Krakowie, kiedy to kierowca BMW utracił panowanie nad autem i wjechał w drzewo.

Mężczyzna kontynuował ucieczkę pieszo, ale został szybko złapany przez policjantów. Kierowcą okazał się 35-latek z powiatu radomskiego. Tester narkotykowy wykazał, że był on pod wpływem środków odurzających. W jego aucie policjanci znaleźli też śladowe ilości marihuany.

Ciężka stopa zgubiła obcokrajowca. Nałapał mandatów na 6500 zł i stracił prawo jazdy

35-latek trafił do policyjnej celi, a kolejnego dnia w komendzie usłyszał zarzuty posiadania narkotyków i niezatrzymania się do kontroli drogowej, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Odpowie on też za wszystkie popełnione wykroczenia w ruchu drogowym i straci prawo jazdy. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na obecność narkotyków w organizmie (piratowi drogowemu pobrano krew do badań laboratoryjnych) mężczyzna usłyszy kolejny zarzut prowadzenia pojazdu pod działaniem środków odurzających.

Więcej wiadomości na temat zdarzeń drogowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl