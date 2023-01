Lexus z wyjątkowym sercem. Sportowy RC F przeszedł lekki lifting

Lexus ma rękę do samochodów sportowych. Teraz jeden z ich modeli – RC F – przeszedł delikatne zmiany. Pod maską wciąż kryje się jedna z ostatnich wolnossących jednostek napędowych na rynku. Egzemplarze z roku modelowego 2023 przeszły szereg modyfikacji, które poprawiły właściwości jezdne oraz wrażenia zza kierownicy, a także zwiększyły komfort codziennego użytkowania auta.

Wróćmy jednak do tego co pod maską. Zamontowany jest tam 5-litrowy, wolnossący silnik V8 o mocy 464 KM, który przekazuje moc na tylne koła przy pomocy automatycznej, 8-stopniowej przekładni z trybem sekwencyjnym.

Samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,3 sekundy w wersji Track Edition, a auto może rozpędzić się do 270 km/h. Tarczowe hamulce Brembo o średnicy 380 mm z przodu i 345 mm z tyłu mają pomarańczowe zaciski z logo F. Tarczowe hamulce karbonowo-ceramiczne Brembo o średnicy 380 mm z przodu i 380 mm z tyłu z czerwonymi zaciskami są standardem w wersji Track Edition.

Lexus RC F z roku modelowego 2023 ma zmodyfikowane zawieszenie przednie i tylne. Z przodu poprawiono według zapewnień producenta charakterystykę pracy amortyzatorów i sprężyn, a w wersjach Elegance i Carbon zmieniono charakterystykę tulei i średnicy stabilizatora. Z tyłu inna jest charakterystyka pracy amortyzatorów, tulei i średnicy stabilizatora, a w wersji Track Edition zmodyfikowano także parametry sprężyn.

Do tych zmian dostosowano też sportowe adaptacyjne zawieszenie z układem korekcji sztywności (AVS), a także układ wspomagania kierownicy.

Od roku modelowego 2023 standardowym wyposażeniem każdego Lexusa RC F są system monitorowania martwego pola (BSM), system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTAB), który pozwala uniknąć kolizji np. podczas wyjeżdżania tyłem z prostopadłego miejsca parkingowego, a także elektryczny hamulec postojowy.

Zmiany wprowadzono również w kabinie. Odświeżony Lexus RC F ma przeprojektowaną deskę rozdzielczą. 10,3-calowy ekran dotykowy przesunięto 150 mm bliżej kierowcy. Zmieniły się boczne nawiewy, które teraz są okrągłe. Przeprojektowano przycisk uruchamiania auta, zastosowano nowe materiały oraz przeszycia deski rozdzielczej. 17-głośnikowy system audio Mark Levinson z subwooferem i wzmacniaczem ma teraz głośniki o poprawionych właściwościach.

Lexus RC F kosztuje od 492 800 zł za wersję Elegance, która w standardzie ma m.in. dwustrefową klimatyzację automatyczną, skórzaną, podgrzewaną trójramienną kierownicę z łopatkami, podgrzewane i wentylowane fotele przednie, inteligentny kluczyk.

Za wersję Carbon należy zapłacić od 591 800 zł. We wnętrzu zastosowano elementy wykończenia Carbon, ale najwięcej zmian widać na zewnątrz. Auto ma pokrywę silnika, dach, przedni i tylny zderzak oraz wysuwany tylny spojler włókna węglowego.

Topową wersję Track Edition wyceniono na 645 700 zł. To odmiana najbliższa wyczynowym autom wyścigowym i jest najlżejsza w całej gamie modelu RC F. We wnętrzu dominuje czarna Alcantara z niebieskimi elementami, którą wykorzystano do obicia kierownicy oraz gałki dźwigni zmiany biegów, do pokrycia foteli, a listwę przy schowku pasażera i panele w drzwiach są wykończone włóknem węglowym. Auto ma 19-calowe felgi BBS Track Edition, karbonowo-ceramiczne hamulce tarczowe Brembo, układ wydechowy z elementami tytanu, a także stały spojler z włókna węglowego. Z tego materiału wykonana jest maska, dach oraz przedni i tylny zderzak.