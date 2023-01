Kryzys na rynku, a Rolls-Royce, Bentley i Bugatti biją rekordy sprzedaży

Rynek samochodowy w Europie mierzył się w ubiegłym roku z poważnym kryzysem, który trwa nadal. Wiele marek zanotowało duże spadki sprzedaży, ale szybko okazało się, że ta sytuacja nie dotyczy wszystkich. Marki luksusowe znów okazały się odporne na trudną sytuację, zaliczając w tym czasie najwyższe wzrosty sprzedaży.

Rekordową sprzedaż odnotował Rolls-Royce, sprzedając w 2022 roku ponad 6 tys. samochodów. To wzrost o 8 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Największy konkurent zza miedzy, Bentley, ogłosił sprzedaż na poziomie 15 174 egzemplarzy (wzrost o 4 proc.).

Włodarze marki nie kryją, że dobry wynik to zasługa rosnącej popularności luksusowych SUV-ów. Bentley Bentayga szybko odnalazł się w nowym segmencie na rynku i był niekwestionowanym liderem sprzedaży. Modele Continental GT i GT Convertible stanowiły jedną trzecią całej sprzedaży. Model GT Speed, czyli najszybszy samochód w ofercie uzyskał najwyższy udział w mieszance modelowej.

Również niszowa marka Bugatti nie mogła narzekać na brak zainteresowania. Supersamochody spod francusko-chorwackiej bandery trafiły do 80 klientów, co oznacza najlepszy rok w historii marki. Na tle brytyjskich marek ten wynik nie wygląda imponująco, ale warto wziąć pod uwagę, że są to znacznie droższe samochody.

Rekordowa sprzedaż stanowiła duże wyzwanie dla fabryki, w której wszystkie modele są produkowane ręcznie. Model Chiron, a w zasadzie jego ostatnie egzemplarze w specjalnej edycji Super Sport 300+ napędziły sprzedaż. Producent chwali się dużym zainteresowaniem modelem Centodieci. Cała produkcja wyjątkowego modelu szybko znalazła nabywców.